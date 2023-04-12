Росіяни зґвалтували та вбили відому колаборантку з Горлівки, – ЗМІ (фото)

За словами місцевих жителів, російські окупанти знущаються навіть з тих, хто їх підтримує, і таких випадків десятки.

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В окупованій Горлівці Донецької області росіяни вбили "заступника начальника управління освіти адміністрації" Любов Блонську. Перед смертю колаборантку зґвалтували, повідомляє "24 канал" із посиланням на слова місцевих мешканців.

Журналісти пишуть, що на окупованих територіях представники РФ знущаються навіть з тих, хто став на їхній бік. У публікації також й, що мешканці Головки заявили про десятки подібних випадків.

Вбивство Любові Блонської викликало ширший резонанс, оскільки колаборантка була досить відомою у місті. Повідомляється, що окупанти, які вбили Блонську, проживають у готелі "Ізба", де раніше було чути вибухи.

Любов Блонська

Судячи з сайту окупаційної адміністрації Горлівки та місцевих Telegram-каналів, Любов Блонська брала активну участь у проросійській пропаганді на окупованих територіях, зокрема серед дітей.

Нагадаємо, що 2 квітня у Санкт-Петербурзі загинув російський воєнкор та пропагандист Владлен Татарський. Причиною цього став вибух подарованої йому статуетки. Інцидент стався у закладі, що належить засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину.

Раніше, 30 січня, у Telegram-каналі "Шукай своїх" також з'явилася інформація про побиття оператора НТВ та зґвалтування російської пропагандистки "кадировцями" в окупованому Мелітополі. Обидві жертви отримали редакційне завдання від російського ЗМІ та прибули до України, порушивши правила перетину кордону.

Ще ми писали, що за інформацією видання Shot від 12 січня, російського чиновника з Якутії Саву Михайлова звинуватили у зґвалтуванні 26-річного мігранта із Північної Кореї. Потерпілий стверджував, що Михайлов заманив його до свого готельного номера.