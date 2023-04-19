"Раздавал пророссийские агитки": СБУ сообщила о подозрении экс-нардепу Коммунистической партии

Сотрудники СБУ разоблачили бывшего депутата, который считал "правильными" действия Кремля и убеждал в этом жителей Харьковской области. Журналисты выяснили, что речь идет о Павле Тищенко.

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Служба безопасности Украины сообщила бывшему депутату о подозрении в производстве и распространении материалов с оправданием агрессии РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства сегодня, 19 апреля.

"Служба безопасности разоблачила еще одного вражеского приспешника в результате комплексных мер в Харьковской области. Им оказался бывший народный депутат Украины третьего созыва от запрещенной коммунистической партии", — рассказали в СБУ.

По данным следствия, экс-нардеп собственноручно раздавал жителям Харьковской области пророссийские агитационные листовки и убеждал их в "правильности" действий РФ.

"После начала полномасштабного вторжения он поддержал российских захватчиков и решил помогать им в войне против нашего государства", — отметили в пресс-службе.

Журналисты NV со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах написали, что злоумышленником является Павел Тищенко.

Уроженец села Ольховатка в Харьковской области был депутатом III созыва Коммунистической партии Украины. Также Тищенко был руководителем пророссийской организации "Трудовая Харьковщина" и, по данным медиа, "принимал активное участие в пророссийских митингах".

Напомним, 18 апреля в СБУ сообщили о задержании дочери коллаборанта в Винницкой области. Женщина была "начальницей отдела образования" в оккупированной россиянами Чернобаевке и сбежала из села после его освобождения.

Ранее, 17 апреля, пресс-служба СБУ обнародовала запись разговора российского захватчика со своей супругой. Он рассказал женщине, как ему приказали убивать несовершеннолетних украинцев.