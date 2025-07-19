Убитый в Киеве полковник СБУ мог руководить операцией по подрыву "Северных потоков", — Times

Убитый в Киеве спецслужбами России полковник СБУ Иван Воронич был заместителем в подразделении полковника ССО Романа Червинского. Оба разведчика могли координировать взрывы на "Северных потоках".

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Полковник удачно применял морские беспилотники против российского Черноморского флота, пишет британское издание The Times со ссылкой на действующих и бывших сотрудников украинской разведки и экспертов по международной безопасности.

Воронич был заместителем в подразделении полковника Сил специальных операций Романа Червинского. Газета The Washingtom Post писала, что именно Червинский мог координировать взрывы на трубопроводах "Северный поток".

"Любая из этих связей могла привести к тому, что он стал целью российских спецслужб", — утверждают источники The Times.

Издание отмечает, что Воронич вступил в элитное спецподразделение СБУ "Альфа" и участвовал в операциях в тылу врага в Курской области России.

Один из источников утверждал, что он также был инициатором засады и убийства в 2015 году Алексея Мозгового, командира 14-го батальона территориальной обороны "милиции "ЛНР".

По словам сотрудников украинской разведки, убийство Воронича 10 июля стало первым успешным российским покушением на высокопоставленного украинского офицера с начала полномасштабного вторжения РФ.

На момент публикации материала пресс-службы СБУ и ССО ВСУ официально не комментировали данные сведения.

Напомним, Воронича застрелили утром 10 июля в Голосеевском районе Киева. Киллер расстрелял его днем посреди улицы из пистолета с глушителем.

Медиа The Guardian ранее выяснило, что за убийством Воронича стоит террористическое сообщество The Base.