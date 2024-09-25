Підрив Північних потоків: Залужний нібито особисто схвалив операцію, а Зеленському не повідомили — ЗМІ

Видання Der Spiegel стверджує, що операцію з диверсії на російських потоках Nordstream-1 і Nordstream-2 українці планували за кілька років до початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022.

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Німецьке видання Der Spiegel стверджує, що нібито саме українська сторона причетна до підриву російських газогонів Nordstream-1 і Nordstream-2 у вересні 2022, а операцію на диверсію начебто особисто схвалив колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, а українського президента Володимира Зеленського не поставили до відома про такі плани. Про це йдеться у тексті журналістів за результатами їх дворічного розслідування.

За інформацією журналістів, підготовка операції нібито розпочалася за кілька років до початку російського вторгнення до України у 2022 році. Для втілення задуму на першому етапі українське військове командування шукало водолазів, здатних працювати на глибині до 100 метрів і готових піти на серйозний ризик для здоров’я.

Медіа переконує, що саму диверсійну операцію очолив і спланував колишній агент української розвідки Роман Червінський, який зібрав та навчив відповідну команду з кількох українських водолазів, майже всі члени якої були цивільними людьми. Однак у самій операції брала участь команда у складі кількох чоловіків і однієї жінки, які діяли під вигаданими іменами.

Der Spiegel пише, що група використала вітрильну яхту Андромеда, за допомогою якої дісталася відповідного місця у Балтійському мору. Після цього диверсанти заклали кілька вибухових пристроїв на трубопроводи, після чого підірвали три з чотирьох труб обох Північних потоків.

Інсайдери Der Spiegel повідомили, що вартість всієї становила майже $300 тисяч, а фінансування ця "команда" отримала від приватних джерел. Видання стверджує, що диверсійну операцію нібито особисто схвалив ексголовнокомандувач ЗСУ, генерал Залужний. Разом з тим, президент України Зеленський, як пише медіа, не поінформували про таку операцію.

Медіа стверджує, що про нібито заплановану операцію зі сторони України дізналися в США, однак їхні зусилля на те, аби зупинити її реалізацію, провалилися.

Підрив Північних потоків: що кажуть в Україні?

Українська влада та військові категорично заперечують будь-яку причетність Києва до диверсії на Північних потоках, називаючи такі дії провокаціями та такими, що не мають ніякого впливу на події в Україні.

В березні 2023 року президент Зеленський спростував причетність України до підриву "Північних потоків", додавши, що матеріали медіа про нібито роль Києва у цих діях грають "на руку лише Росії чи бізнес-групам, які зацікавлені в тому, щоби проти Москви не вводилися потужні санкції".

Ексголовком ЗСУ, генерал Залужний також заявив про свою непричетність і назвав звинувачення на свою адресу провокацією. За його словами, ЗСУ не мали повноважень проводити операції за межами країни й "тому не могли бути причетними".

В серпні 2024 року, після появи нових повідомлень медіа про нібито "український слід" у підриві Північних потоків, радник глави ОП Михайло Подоляк знову заявив про непричетність Києва до, і заявив, що такі дії не в інтересах України та не принесуть ніякої ані тактичної, ані стратегічної користі.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2022 року на трьох з чотирьох нитках російських газогонів Nordstream-1 та Nordstream-2 неподалік від данського острова Борнхольм відбувся вибух і розгерметизація, внаслідок чого газові трубопроводи стали непридатними.

Низка країн розпочала за фактом вибуху власні, а пізніше й спільні фахові розслідування. Протягом тривалого часу низка західних медіа заявляли про те, що саме Україна може бути причетною до цієї диверсії.

Однак ще у лютому 2024 року, спочатку Данія, а за нею і Швеція закрили розслідування щодо вибухів на Північних потоках, заявивши, що мають "чітке розуміння про інцидент".

Наразі, окрім медіа, тільки генпрокуратура ФРН розглядає саме "український слід" як пріоритетну версію подій, і підозрює в причетності до цієї події українського дайвера Володимира З.