Подрыв Северных потоков: Залужный якобы лично одобрил операцию, а Зеленскому не сообщили — СМИ

Издание Der Spiegel утверждает, что операцию по диверсии на российских потоках Nordstream-1 и Nordstream-2 украинцы планировали за несколько лет до начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.

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Немецкое издание Der Spiegel утверждает, что якобы именно украинская сторона причастна к подрыву российских газопроводов Nordstream-1 и Nordstream-2 в сентябре 2022 года, а операцию на диверсию якобы лично одобрил бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, а украинского президента Владимира Зеленского не поставили в известность о таких планах. Об этом говорится в тексте журналистов по результатам их двухлетнего расследования.

По информации журналистов, подготовка операции якобы началась за несколько лет до начала российского вторжения в Украину в 2022 году. Для воплощения замысла на первом этапе украинское военное командование искало водолазов, способных работать на глубине до 100 метров и готовых пойти на серьезный риск для здоровья.

Медиа утверждает, что саму диверсионную операцию возглавил и спланировал бывший агент украинской разведки Роман Червинский, который собрал и обучил соответствующую команду из нескольких украинских водолазов, почти все члены которой были гражданскими людьми. Однако в самой операции участвовала команда в составе нескольких мужчин и одной женщины, которые действовали под вымышленными именами.

Der Spiegel пишет, что группа использовала парусную яхту Андромеда, с помощью которой добралась до подходящего места в Балтийском море. После этого диверсанты заложили несколько взрывных устройств на трубопроводы, после чего взорвали три из четырех труб обоих Северных потоков.

Инсайдеры Der Spiegel сообщили, что стоимость всей операции составила почти $300 тысяч, а финансирование эта "команда" получила от частных источников. Издание утверждает, что диверсионную операцию якобы лично одобрил экс-главнокомандующий ВСУ генерал Залужный. Вместе с тем президент Украины Зеленский, как пишет медиа, не был проинформирован о такой операции.

Медиа утверждает, что о якобы запланированной операции со стороны Украины узнали в США, однако их усилия на то, чтобы остановить ее реализацию, провалились.

Подрыв Северных потоков: что говорят в Украине?

Украинские власти и военные категорически отрицают любую причастность Киева к диверсии на Северных потоках, называя такие действия провокациями и такими, которые не имеют никакого влияния на события в Украине.

В марте 2023 года президент Зеленский опроверг причастность Украины к подрыву "Северных потоков", добавив, что материалы медиа о якобы роли Киева в этих действиях играют "на руку только России или бизнес-группам, которые заинтересованы в том, чтобы против Москвы не вводились мощные санкции".

Экс-главком ВСУ генерал Залужный также заявил о своей непричастности и назвал обвинения в свой адрес провокацией. По его словам, ВСУ не имели полномочий проводить операции за пределами страны и "поэтому не могли быть причастны".

В августе 2024 года, после появления новых сообщений медиа о якобы "украинском следе" в подрыве Северных потоков, советник главы ОП Михаил Подоляк снова заявил о непричастности Киева к, и заявил, что такие действия не в интересах Украины и не принесут никакой ни тактической, ни стратегической пользы.

Напомним, в ночь на 26 сентября 2022 года на трех из четырех нитках российских газопроводов Nordstream-1 и Nordstream-2 неподалеку от датского острова Борнхольм произошел взрыв и разгерметизация, в результате чего газовые трубопроводы пришли в негодность.

Ряд стран начал по факту взрыва собственные, а позже и совместные профессиональные расследования. В течение длительного времени ряд западных медиа заявляли о том, что именно Украина может быть причастна к этой диверсии.

Однако еще в феврале 2024 года сначала Дания, а за ней и Швеция закрыли расследование по взрывам на Северных потоках, заявив, что имеют "четкое понимание об инциденте".

Сейчас, кроме медиа, только генпрокуратура ФРГ рассматривает именно "украинский след" как приоритетную версию событий, и подозревает в причастности к этому событию украинского дайвера Владимира З.