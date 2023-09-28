Справа про підрив "Північних потоків": у ЗМІ опубліковано нові дані слідства (відео)

Версію "українського сліду" розглядають як основну, але журналісти пишуть про нестиковки, які можуть вказувати на причетність до підриву Росії.

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Генпрокуратура ФРН розглядає як пріоритетну версію підриву газопроводу "Північний потік" так званий "український слід". За даними слідства, диверсію на газопроводі міг вчинити екіпаж яхти "Андромеда". Про це повідомило видання DW з посиланням на публікації в німецьких ЗМІ.

Зокрема, цитується заява прокурора Ларса Отте на зустрічі з членами комісії у внутрішніх справах Бундестагу, про те, що "є вагомі підстави припускати, що для скоєння цього злочину використовувалася ця яхта". Серед доказів наводяться знайдені на "Андромеді" сліди вибухівки.

Німецькі ЗМІ також пишуть, що телефони членів екіпажу "Аднромеди" засікли не території України. При цьому не уточнюється, де засікли сигнал — на окупованих чи підконтрольних Києву територіях.

У розслідуванні також з'явилися нові імена. Серед підозрюваних опинилися два українці — Рустем А. і Максим Б.

Українського бізнесмена Рустема А. нібито підозрюють у тому, що він пов'язаний із, імовірно, підставною польською фірмою Feeria Lwowa, яка оплатила оренду яхти. Максим Б., менеджер суднових екіпажів, нібито забронював цю яхту електронною поштою від імені польської компанії.

Журналісти зв'язалися з підозрюваними, але Рустем А відмовився від коментарів і навіть погрожував репортерам, а Максим Б. заявив, що дізнався про підрив "Північних потоків" зі ЗМІ.

У справі також фігурує ще одна людина, відома слідству під несправжнім ім'ям "Михайло Попов", яка, ймовірно, була капітаном яхти. Однак встановити справжнє ім'я цієї людини та її місцезнаходження слідству досі не вдалося. Також достовірно не впізнані й інші члени екіпажу яхти.

Нестиковки у версії "українського сліду"

У версії з причетністю яхти "Андромеда" до підриву газопроводу є й нестиковки. Наприклад, викликає сумніви, чи могло невелике судно 15 метрів завдовжки з шістьма членами екіпажу на борту доставити достатню кількість вибухівки до місця диверсії. Також проти версії з "Андромедою" свідчить той факт, що на момент підриву "Північних потоків" у цьому районі перебували російські військові кораблі та кілька інших суден.

Ще одна фігурантка у справі змушує сумніватися в "українському сліді" диверсії. Це власниця польської компанії Feeria Lwowa, яка орендувала "Андромеду". У німецькій пресі стверджується, що вона громадянка України, але переїхала до Криму після його анексії й отримала російський паспорт. Журналісти стверджують, що мають у своєму розпорядженні фотографії жінки, зроблені в Краснодарі в червні 2023 року. Чи є вона агентом спецслужб Росії або України, слідство поки не встановило.

У зв'язку з нестиковками згадується, що слідство розглядає ще одну версію — операція Росії під "чужим прапором", щоб перекласти провину на Україну.

Диверсія на "Північних потоках": нова версія данців

Нагадаємо, повідомлення в ЗМІ про "український слід" у вибухах на газопроводах "Північний потік" з'явилися ще навесні. За даними журналістів, диверсанти в минулому проходили спеціальну підготовку.

Раніше Фокус писав про те, що ЦРУ нібито закликало Україну не підривати "Північний потік". Журналісти стверджують, що в операції нібито брали участь шість військовослужбовців ССО під чужими іменами.