Британський журналіст Колін Фрімен стверджує, що рішення про диверсію на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" нібито було ухвалене українськими командирами вищої ланки під час святкування у травні 2022 року провалу російської облоги Києва.

Німецька поліція намагається знайти причетних до підриву "Північного потоку" майже три роки, пише The Telegraph 11 вересня. За словами автора матеріалу, рішення влаштувати диверсії на трубопроводах, які транспортують газ до Німеччини з РФ, могло бути ухвалене українським вищим військовим командуванням.

"Поки алкоголь лився рікою, розмови перейшли до способів вдарити по Кремлю там, де це було справді боляче", — пише Колін Фрімен.

Журналіст зазначає, що багато хто підозрював, що вибухи на "Північному потоці" влаштували за наказом президента РФ Володимира Путіна, щоб вказати Європі на її енергетичну залежність, а дехто думав, що диверсію могло організувати американське Центральне управління розвідки.

Німеччина підозрює в підриві "Північного потоку" Україну

Минулого місяця в Італії затримали 49-річного українця Сергія К., якого німецька прокуратура підозрює в організації нападу на "Північний потік". За словами німецьких чиновників, затриманий нібито очолював групу з 6 осіб, які встановили на газопроводи вибухівку за допомогою орендованої яхти "Андромеда".

Для операції "Діаметр", як нібито прозвали підрив газопроводів у Балтійському морі, необхідно було провезти вибухові речовини контрабандою через кордон і закласти їх на 80-метровій глибині. У складі була одна з найкращих українських дайверок, і з жінкою в складі підрозділ виглядав як група відпочивальників, пише журналіст. За даними німецького слідства, "туристи" заклали бомби в чотирьох місцях біля данського півострова Борнхольм, і вони вибухнули за планом 26 вересня.

"І хоча президент України Володимир Зеленський заперечує санкціонування змови, витоки інформації зі слідства свідчать про те, що він принаймні знав про неї. За нею також нібито керував колишній головнокомандувач України генерал Валерій Залужний, нині посол Києва в Лондоні, який також заперечує будь-яку обізнаність", — пише автор статті.

Ймовірні дії диверсантів на "Півничних потоках" Фото: The Telegraph

Одне з джерел The Wall Street Journal заявило, що підрив "Північного потоку" не був великою операцією за участі спецслужб, а "народився з ночі сильного пияцтва та залізної рішучості жменьки людей, які мали сміливість ризикувати своїм життям заради своєї країни".

Президент України Володимир Зеленський у 2023 році заперечував причетність Києва до вибухів. Проте журналісти з посиланням на джерела заявляли, що нібито коли український лідер намагався втрутитися в операцію за вимогою ЦРУ, підрозділ уже діяв у "глибокому прикритті" і був недоступний для його наказів.

Видання The Wall Street Journal з посиланням на неназваних українських офіцерів і чиновників також повідомило, що колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нібито проігнорував наказ Володимира Зеленського. Сам Валерій Залужний відкинув припущення про причетність України до вибухів і назвав їх "провокацією", зазначає автор статі.

Британський журналіст додав, що "Північний потік" був спокусливою ціллю для Києва, бо змусив Кремль більше покладатися на трансукраїнський трубопровід для постачання газу Європі.

"Контракт на цей трубопровід, термін дії якого закінчився лише цього року, приносив Києву вигідні транзитні збори", — заявив кореспондент The Telegraph.

Підрив "Північного потоку": що відомо про інцидент

Різке падіння тиску в газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" сталося 26 вересня. Оператор проєкту Nord Stream AG 27 вересня 2022 року заявив про безпрецедентні пошкодження на нитках "Північного потоку", в Німеччині почали підозрювати, що причиною стала диверсія.

Нагадаємо, 27 серпня видання Die Zeit писало, що німецькі слідчі встановили всіх підозрюваних у диверсії на газопроводі "Північний потік" у 2022 році. Серед семи підозрюваних опинилися українські професійні дайвери та військові.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у серпні 2024 року спростовував причетність України до підриву "Північного потоку".

Видання Corriere di Bologna 22 серпня писало, що підозрюваний у підриві "Північних потоків" українець Сергій Кузнєцов запевнив, що в час підриву газопроводів був в Україні.