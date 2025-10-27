Підрив "Північного потоку": суд Італії задовольнив прохання Німеччини про видачу українця

Апеляційний суд у Болоньї після повторного розгляду справи ухвалив, що колишнього українського офіцера Сергія Кузнєцова, розшукуваного за підрив "Північного потоку", мають передати Німеччині.

Засідання суду, який чотири дні тому відклав розгляд цієї справи, відбулося 27 жовтня, де й було ухвалено рішення про екстрадицію українця до Німеччини, повідомляє журналіст WSJ Боян Панчевскі. Про це пише і видання ANSA.it

У своєму Х Панчевскі наводить слова адвоката Нікола Канестріні, який уже заявив, що подасть апеляцію на це рішення до вищої судової інстанції Італії.

Захист Кузнєцова має намір оскаржити рішення суду в Болоньї

Захист Кузнєцова стверджує, що судовий розгляд супроводжується серйозними процесуальними порушеннями, які підривають як законність, так і основоположні гарантії належної правової процедури.

Апеляція буде, зокрема, зосереджена на використанні доказів, отриманих під час проваджень, уже визнаних недійсними Верховним судом Італії, порушенні принципу взаємної довіри між державами-членами ЄС, оскільки рішення польського суду, яке прямо визнає об'єктивний (функціональний) імунітет, було проігнороване, відсутності ефективної перевірки процесуальних гарантій і гарантій тримання під вартою в державі, що ухвалила рішення, та незважанні до уваги питань функціонального імунітету й політичного імунітету...

"Ця справа стосується не тільки долі однієї людини, а й самого авторитету європейської системи судового співробітництва. Взаємна довіра не може бути сліпою: вона має ґрунтуватися на ефективному контролі за основними правами, інакше вона стає співучастю в їх порушенні. Ми продовжуватимемо боротися доти, доки суд нарешті не розгляне по суті питання міжнародного права та імунітету", — цитує Панчевський адвоката Канестріні.

Зі свого боку Польща не збирається видавати Німеччині громадянина України Володимира Желєзнова, заарештованого за підозрою в причетності до підриву гілок газопроводу "Північний потік-2".

Справа Сергія Кузнєцова: як українець опинився в епіцентрі розслідування

Сергія Кузнєцова, колишнього капітана ЗСУ, підозрюють у координації вибухів на газопроводах "Північний потік" у вересні 2022 року. Карабінери муніципалітету Мізано-Адріатіко заарештували його 21 серпня 2025 року в районі Ріміні на підставі європейського ордера на арешт.

За інформацією ЗМІ, трубопроводи були підірвані українськими спецпризначенцями у вересні 2022 року. Повідомляють, що водолазів доставляли зі спеціально зафрахтованої вітрильної яхти в район трубопроводів, щоб потім закласти вибухівку на морське дно.

Кузнєцов нібито 8 вересня 2022 року перебував на борту судна під назвою "Андромеда". Крім нього, на борту вітрильника були також шкіпер, чотири водолази, сапер і вибухівка. Неподалік від данського острова Борнгольм на глибині 70-80 метрів вони, як стверджується, встановили на газопроводи "Північний потік" і "Північний потік — 2" щонайменше чотири вибухові пристрої з таймерами.

Слідство стверджує, що після повернення "Андромеди" в порт Кузнєцова на авто доправили в Україну, а 26 вересня прогриміли вибухи. На думку Федеральної прокуратури, Кузнєцов не був одним із водолазів, а, найімовірніше, координував їхню роботу.

Передбачуваний момент вибуху газопроводу "Північний потік" Фото: Anadolu

У Німеччині заявили, що диверсія була спрямована на зрив постачань російського газу в їхню країну, і висунули Кузнєцову звинувачення в "антиконституційній диверсії, навмисному спричиненні вибуху за допомогою вибухових пристроїв і знищенні об'єктів громадського користування".

27 серпня 2025 року видання Die Zeit писало, що німецькі слідчі встановили всіх підозрюваних у диверсії на газопроводі "Північний потік" у 2022 році. Серед сімох підозрюваних виявилися українські професійні дайвери та військові.

Кузнєцов — один із тих, на чию екстрадицію очікує німецька влада. Апеляційний суд Болоньї вперше постановив передати українця до Верховного федерального касаційного суду Німеччини, але 15 жовтня Верховний суд Італії скасував рішення про екстрадицію.

Сам підозрюваний всіляко заперечує свою причетність до підриву, заявляючи, що цими днями перебував в Україні на службі в ЗСУ, звідки звільнився 2023-го.

Підрив "Північних потоків": що відомо на сьогодні

26 вересня 2022 року в Балтійському морі, недалеко від данського острова Борнхольм, стався вибух. Він зруйнував три з чотирьох ниток трубопроводу "Північний потік", які тривалий час використовували для транспортування газу з Росії до Німеччини. Москва повністю припинила постачання за чотири тижні до вибуху.

У Польщі у вибухах вважали винними росіян, які нібито організували диверсію, і навіть надали докази. Прокуратура в Гданську також розслідувала версію про російське втручання. Після повернення в крісло прем'єр-міністра Дональда Туска в Німеччині розраховували на допомогу в розслідуванні.

У Міноборони Великої Британії також вважають, що до підривів причетні росіяни.

В Офісі президента України спростовували причетність Києва до підриву "Північного потоку". Радник глави ОП Михайло Подоляк стверджував, що Україна не отримала від вибухів стратегічної і тактичної переваги.

У травні 2023 року журналісти-розслідувачі дізналися, що російські військові кораблі щонайменше тричі наближалися до району газопроводів "Північний потік 1" і "Північний потік 2", де сталися вибухи.