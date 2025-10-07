Підрив "Північних потоків": Туск розповів, чи видаватиме Польща Німеччині обвинуваченого українця

Польща не збирається видавати Німеччині громадянина України Володимира Желєзнова, заарештованого за підозрою в причетності до підриву гілок газопроводу "Північний потік-2", без рішення суду. Німецька прокуратура вимагає, щоб його передали для здійснення правосуддя.

Про це заявив прем'єр-міністр Дональд Туск на спільній пресконференції з прем'єр-міністеркою Литви Інгою Ругінені, яка перебувала з візитом у Варшаві, повідомляє Polsat News. За його словами, ця екстрадиція не відповідає національним інтересам Польщі.

Глава уряду наголосив, що соромно має бути не тим, хто підірвав газопровід, а тим, хто ухвалив рішення про його будівництво.

"Я не можу обговорювати деталі зі зрозумілих причин, але хочу, щоб ви знали, що питання про громадянина України, якого німецька прокуратура звинувачує в причетності до вибуху "Північного потоку"... Я виклав чітку позицію Польщі попередньому канцлеру Німеччини і президенту України багато місяців тому. На наш погляд, соромитися і мовчати про "Північний потік-2" мають тільки ті, хто вирішив його побудувати", — сказав Туск.

Він укотре наголосив, що проблема для Європи, України, Литви та Польщі не в тому, що "Північний потік-2" було підірвано, а в тому, що його було побудовано.

"Росія, на гроші деяких європейських країн, німецьких і голландських компаній, побудувала "Північний потік-2" всупереч життєво важливим інтересам усієї Європи", — додав політик.

Туск підкреслив, що будь-хто, хто вважає, що в Польщі були політики, які підтримували будівництво цього газопроводу, "завдає шкоди Польщі".

Говорячи про Володимира Желєзнова, він наголосив, що його долю вирішить суд, але у польського уряду є чітка позиція з цього питання:

"До моїх обов'язків не входить розбиратися, чому громадянин України повернувся до Польщі, знаючи про видачу європейського ордера на арешт, але наша позиція не змінилася. Переслідування або екстрадиція цього громадянина в іншу країну, безумовно, не в інтересах Польщі. Рішення ухвалюватиме суд".

Напередодні суд у Варшаві продовжив арешт Володимира Железнова на 40 днів, якого заарештували 1 жовтня.

Підрив "Північних потоків": що відомо

26 вересня 2022 року в Балтійському морі, недалеко від данського острова Борнхольм, стався вибух. Він зруйнував три з чотирьох ниток трубопроводу "Північний потік", які тривалий час використовували для транспортування газу з Росії до Німеччини. Москва повністю припинила постачання за чотири тижні до вибуху.

У Польщі у вибухах вважали винними росіян, які нібито організували диверсію. Прокуратура в Гданську також розслідувала версію про російське втручання.

Після повернення в крісло прем'єр-міністра Дональда Туска в Німеччині розраховували на допомогу в розслідуванні.

27 серпня 2025 року видання Die Zeit писало, що німецькі слідчі встановили всіх підозрюваних у диверсії на газопроводі "Північний потік" у 2022 році. Серед сімох підозрюваних виявилися українські професійні дайвери та військові.

В Офісі президента України спростовували причетність Києва до підриву "Північного потоку". Радник глави ОП Михайло Подоляк стверджував, що Україна не отримала від вибухів стратегічної і тактичної переваги.

Апеляційний суд Болоньї постановив передати до Верховного федерального касаційного суду Німеччини колишнього капітана ЗСУ Сергія Кузнєцова, заарештованого за європейським ордером у Ріміні 21 серпня 2025 року.

Видання Corriere di Bologna 22 серпня писало, що підозрюваний у підриві "Північних потоків" українець Сергій Кузнєцов запевнив, що на момент інциденту був в Україні.