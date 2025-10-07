Подрыв "Северных потоков": Туск рассказал, будет ли Польша выдавать Германии обвиняемого украинца

Польша не собирается выдавать Германии гражданина Украины Владимира Железнова, арестованного по подозрению в причастности к подрыву веток газопровода "Северный поток-2", без решения суда. Немецкая прокуратура требует, чтобы его передали для свершения правосудия.

Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск совместной пресс-конференции с премьер-министром Литвы Ингой Ругинене, которая находилась с визитом в Варшаве, сообщает Polsat News. По его словам, эта экстрадиция не отвечает национальным интересам Польши.

Глава правительства подчеркнул, что стыдно должно быть не тем, кто взорвал газопровод, а тем, кто принял решение о его строительстве.

"Я не могу обсуждать детали по понятным причинам, но хочу, чтобы вы знали, что вопрос о гражданине Украины, которого немецкая прокуратура обвиняет в причастности к взрыву "Северного потока"… Я изложил четкую позицию Польши предыдущему канцлеру Германии и президенту Украины много месяцев назад. С нашей точки зрения, стыдиться и молчать о "Северном потоке-2" должны только те, кто решил его построить", – сказал Туск.

Он в очередной раз подчеркнул, что проблема для Европы, Украины, Литвы и Польши не в том, что "Северный поток-2" был взорван, а в том, что он был построен.

"Россия, на деньги некоторых европейских стран, немецких и голландских компаний, построила "Северный поток-2" вопреки жизненно важным интересам всей Европы", – добавил политик.

Туск подчеркнул, что любой, кто считает, что в Польше были политики, поддерживавшие строительство этого газопровода, "наносит вред Польше".

Говоря о Владимире Железнове, он подчеркнул, что его судьбу решит суд, но у польского правительства есть четкая позиция по этому вопросу:

"В мои обязанности не входит разбираться, почему гражданин Украины вернулся в Польшу, зная о выдаче европейского ордера на арест, но наша позиция не изменилась. Преследование или экстрадиция этого гражданина в другую страну, безусловно, не в интересах Польши. Решение будет принимать суд".

Накануне суд в Варшаве продолжил арест Владимира Железнова на 40 дней, которого арестовали 1 октября.

Подрыв "Северных потоков": что известно

26 сентября 2022 года в Балтийском море, недалеко от датского острова Борнхольм, произошел взрыв. Он разрушил три из четырех ниток трубопровода "Северный поток", которые долгое время использовались для транспортировки газа из России в Германию. Москва полностью прекратила поставки за четыре недели до взрыва.

В Польше во взрывах считали виновными россиян, якобы организовавших диверсию. Прокуратура в Гданьске также расследовала версию о российском вмешательстве.

После возвращения в кресло премьер-министра Дональда Туска в Германии рассчитывали на помощь в расследовании.

27 августа 2025 года издание Die Zeit писало, что немецкие следователи установили всех подозреваемых в диверсии на газопроводе "Северный поток" в 2022 году. Среди семи подозреваемых оказались украинские профессиональные дайверы и военные.

В Офисе президента Украины опровергали причастность Киева к подрыву "Северного потока". Советник главы ОП Михаил Подоляк утверждал, что Украина не получила от взрывов стратегического и тактического преимущества.

Апелляционный суд Болоньи постановил передать в Верховный федеральный кассационный суд Германии бывшего капитана ВСУ Сергея Кузнецова, арестованного по европейскому ордеру в Римини 21 августа 2025 года.

Издание Corriere di Bologna 22 августа писало, что подозреваемый в подрыве "Северных потоков" украинец Сергей Кузнецов заверил, что на момент инцидента был в Украине.