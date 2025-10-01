Подрыв "Северных потоков": задержанного в Польше украинца взяли под стражу

1 октября Варшавский окружной суд постановил, что украинец, разыскиваемый Берлином в связи с его предполагаемой причастностью к взрывам, повредившим газопровод "Северный поток", должен содержаться под стражей до решения вопроса о его передаче Германии.

Речь идет о Владимире З, по другим данным, он – Владимир Журавлев, который накануне был задержан под Варшавой и теперь должен будет провести под стражей семь дней, сообщает Reuters. За этот период прокуратура должна получить соответствующие документы, переведенные на польский язык.

Адвокат подозреваемого Тимотеуш Папроцкий намерен обжаловать это решение.

"Если человек живет в стране три с половиной года, то, по моему мнению, утверждать, что существует риск побега… неубедительно", – заявил он.

Тем временем в Федеральной прокуратуре Германии подчеркнули, что польская полиция действовала на основании выданного ею европейского ордера на арест.

Владимира подозревают в том, что он входил в группу лиц, которые арендовали парусную яхту в немецком порту Росток на Балтийском море и осуществили закладку взрывчатки на трубопроводы, идущие из России в Германию, недалеко от датского острова Борнхольм в сентябре 2022 года.

Ему предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения теракта с применением взрывчатки и в "антиконституционном саботаже".

Другой украинец, подозреваемый в причастности к подрыву, был арестован итальянской полицией. Мужчина, известный как Сергей Кузнецов, планирует обратиться в высший суд Италии с требованием об экстрадиции после того, как суд низшей инстанции постановил его передать Германии.

Ранее сообщалось, что глава МИД Польши Радослав Сикорский в кулуарных разговорах предлагал предоставить Владимиру Железнову политическое убежище в его стране и даже наградить медалью.

Взрывы на "Северных потоках": что известно

26 сентября 2022 года в Балтийском море, недалеко от датского острова Борнхольм, произошел взрыв. Он разрушил три из четырех ниток трубопровода "Северный поток", которые долгое время использовались для транспортировки газа из России в Германию. Москва полностью прекратила поставки за четыре недели до взрыва.

В Польше во взрывах считали виновными россиян, якобы организовавших диверсию. Прокуратура в Гданьске также расследовала версию о российском вмешательстве.

После возвращения в кресло премьер-министра Дональда Туска в Германии рассчитывали на помощь в расследовании.

27 августа 2025 года издание Die Zeit писало, что немецкие следователи установили всех подозреваемых в диверсии на газопроводе "Северный поток" в 2022 году. Среди семи подозреваемых оказались украинские профессиональные дайверы и военные.

В Офисе президента Украины опровергали причастность Киева к подрыву "Северного потока". Советник главы ОП Михаил Подоляк утверждал, что Украина не получила от взрывов стратегического и тактического преимущества.

Апелляционный суд Болоньи постановил передать в Верховный федеральный кассационный суд Германии бывшего капитана ВСУ Сергея Кузнецова, арестованного по европейскому ордеру в Римини 21 августа 2025 года.

Издание Corriere di Bologna 22 августа писало, что подозреваемый в подрыве "Северных потоков" украинец Сергей Кузнецов заверил, что на момент инцидента был в Украине.