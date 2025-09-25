Подрыв "Северных потоков": Сикорский предложил дать подозреваемому украинцу убежище и награду

Германия требует от Польши выдать украинца Владимира Журавлева, украинцу, подозреваемого в подрыве трубопроводов "Северный поток". Однако министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский был готов предоставить ему убежище и даже наградить медалью.

Об этом он неоднократно заявлял в беседах, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на осведомленные источники.

В июне 2024 года суд в Германии выдал ордер на арест Журавлева. Берлин направил Польше европейский ордер на его арест. Однако польские власти подчеркивают, что Владимир пока является лишь подозреваемым и не был признан виновным в каком-либо преступлении.

Взрывы на "Северных потоках": что известно

26 сентября 2022 года в Балтийском море, недалеко от датского острова Борнхольм, произошел взрыв. Он разрушил три из четырех ниток трубопровода "Северный поток", которые долгое время использовались для транспортировки газа из России в Германию. Москва полностью прекратила поставки за четыре недели до взрыва.

В Польше во взрывах считали виновными россиян якобы организовавших диверсию. Прокуратура в Гданьске также расследовала версию о российском вмешательстве.

После возвращения в кресло премьер-министра Дональда Туска в Германии рассчитывали на помощь в расследовании.

27 августа 2025 года издание Die Zeit писало, что немецкие следователи установили всех подозреваемых в диверсии на газопроводе "Северный поток" в 2022 году. Среди семи подозреваемых оказались украинские профессиональные дайверы и военные.

В Офисе президента Украины опровергали причастность Киева к подрыву "Северного потока". Советник главы ОП Михаил Подоляк утверждал, что Украина не получила от взрывов стратегического и тактического преимущества.

Апелляционный суд Болоньи постановил передать в Верховный федеральный кассационный суд Германии бывшего капитана ВСУ Сергея Кузнецова, арестованного по европейскому ордеру в Римини 21 августа 2025 года.

Издание Corriere di Bologna 22 августа писало, что подозреваемый в подрыве "Северных потоков" украинец Сергей Кузнецов заверил, что на момент инцидента был в Украине.