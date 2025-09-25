Підрив "Північних потоків": Сікорський запропонував дати підозрюваному українцю притулок і нагороду

Німеччина вимагає від Польщі видати українця Володимира Журавльова, українця, підозрюваного в підриві трубопроводів "Північний потік". Однак міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський був готовий надати йому притулок і навіть нагородити медаллю.

Про це він неодноразово заявляв у бесідах, повідомляє Rzeczpospolita з посиланням на обізнані джерела.

У червні 2024 року суд у Німеччині видав ордер на арешт Журавльова. Берлін надіслав Польщі європейський ордер на його арешт. Однак польська влада підкреслює, що Володимир поки що є лише підозрюваним і його не визнали винним у будь-якому злочині.

Вибухи на "Північних потоках": що відомо

26 вересня 2022 року в Балтійському морі, недалеко від данського острова Борнхольм, стався вибух. Він зруйнував три з чотирьох ниток трубопроводу "Північний потік", які тривалий час використовували для транспортування газу з Росії до Німеччини. Москва повністю припинила постачання за чотири тижні до вибуху.

У Польщі у вибухах вважали винними росіян, які нібито організували диверсію. Прокуратура в Гданську також розслідувала версію про російське втручання.

Після повернення в крісло прем'єр-міністра Дональда Туска в Німеччині розраховували на допомогу в розслідуванні.

27 серпня 2025 року видання Die Zeit писало, що німецькі слідчі встановили всіх підозрюваних у диверсії на газопроводі "Північний потік" у 2022 році. Серед сімох підозрюваних виявилися українські професійні дайвери та військові.

В Офісі президента України спростовували причетність Києва до підриву "Північного потоку". Радник глави ОП Михайло Подоляк стверджував, що Україна не отримала від вибухів стратегічної і тактичної переваги.

Апеляційний суд Болоньї постановив передати до Верховного федерального касаційного суду Німеччини колишнього капітана ЗСУ Сергія Кузнєцова, заарештованого за європейським ордером у Ріміні 21 серпня 2025 року.

Видання Corriere di Bologna 22 серпня писало, що підозрюваний у підриві "Північних потоків" українець Сергій Кузнєцов запевнив, що на момент інциденту був в Україні.