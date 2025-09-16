Вибухи на "Північних потоках": Італія дозволила екстрадувати підозрюваного українця

Українця Сергія Кузнєцова, підозрюваного в координації вибухів на газопроводах "Північний потік" у вересні 2022 року, екстрадують до Німеччини за рішенням суду.

Апеляційний суд Болоньї ухвалив передати до Верховного федерального касаційного суду Німеччини колишнього капітана ЗСУ Сергія Кузнєцова, заарештованого за європейським ордером у Ріміні 21 серпня. Про це повідомило агентство ANSA.

Німецька прокуратура вважає, що він очолив групу з шести осіб, які встановили на газопроводи вибухівку. До газопроводів вони підпливали на яхті "Андромеда".

Сам Кузнєцов заперечує всі звинувачення в причетності до диверсій і стверджує, що під час вибухів він перебував в Україні. Його адвокат Нікола Канестріні оголосив про плани подати апеляцію до Касаційного суду Італії.

"Порушено основні права на належну правову процедуру, умови тримання під вартою та функціональний імунітет. Ними не можна жертвувати заради автоматичної співпраці в судовій сфері", — додав Канестріні.

Юрист підкреслив, що статус Кузнєцова як військовослужбовця ЗСУ не можна ігнорувати. Йому заборонили особисто бути присутнім на слуханнях у його справі та відмовили в повному доступі до матеріалів справи в Німеччині, що є порушенням права на справедливий судовий розгляд.

Нагадаємо, британський журналіст Колін Фрімен повідомляв, що у складі групи з підриву газопроводів була одна з найкращих українських дайверок. Разом підозрювані намагалися виглядати як група відпочивальників.

В Офісі президента України спростовували причетність Києва до підриву "Північного потоку". Радник глави ОП Михайло Подоляк стверджував, що Україна не отримала від вибухів стратегічної і тактичної переваги.