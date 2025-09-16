Взрывы на "Северных потоках": Италия разрешила экстрадировать подозреваемого украинца

Украинца Сергея Кузнецова, подозреваемого в координации взрывов на газопроводах "Северный поток" в сентябре 2022 года, экстрадируют в Германию по решению суда.

Апелляционный суд Болоньи постановил передать в Верховный федеральный кассационный суд Германии бывшего капитана ВСУ Сергея Кузнецова, арестованного по европейскому ордеру в Римини 21 августа. Об этом сообщило агентство ANSA.

Немецкая прокуратура считает, что он возглавил группу из шести человек, которые установили на газопроводы взрывчатку. К газопроводам они подплывали на яхте "Андромеда".

Сам Кузнецов отрицает все обвинения в причастности к диверсиям и утверждает, что во время взрывов он находился в Украине. Его адвокат Никола Канестрини объявил о планах подать апелляцию в Кассационный суд Италии.

"Нарушены основные права на надлежащую правовую процедуру, условия содержания под стражей и функциональный иммунитет. Ими нельзя жертвовать ради автоматического сотрудничества в судебной сфере", — добавил Канестрини.

Юрист подчеркнул, что статус Кузнецова как военнослужащего ВСУ нельзя игнорировать. Ему запретили лично присутствовать на слушаниях по его делу и отказали в полном доступе к материалам дела в Германии, что является нарушением права на справедливое судебное разбирательство.

Напомним, британский журналист Колин Фримен сообщал, что в составе группы по подрыву газопроводов была одна из лучших украинских дайверок. Вместе подозреваемые пытались выглядеть как группа отдыхающих.

В Офисе президента Украины опровергали причастность Киева к подрыву "Северного потока". Советник главы ОП Михаил Подоляк утверждал, что Украина не получила от взрывов стратегического и тактического преимущества.