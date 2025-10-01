Підрив "Північних потоків": затриманого в Польщі українця взяли під варту

1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив, що українець, якого розшукує Берлін у зв'язку з його ймовірною причетністю до вибухів, що пошкодили газопровід "Північний потік", має утримуватися під вартою до вирішення питання про його передання Німеччині.

Йдеться про Володимира З, за іншими даними, він — Володимир Журавльов, який напередодні був затриманий під Варшавою і тепер повинен буде провести під вартою сім днів, повідомляє Reuters. За цей період прокуратура має отримати відповідні документи, перекладені польською мовою.

Адвокат підозрюваного Тимотеуш Папроцький має намір оскаржити це рішення.

"Якщо людина живе в країні три з половиною роки, то, на мою думку, стверджувати, що існує ризик втечі... непереконливо", — заявив він.

Тим часом у Федеральній прокуратурі Німеччини підкреслили, що польська поліція діяла на підставі виданого нею європейського ордера на арешт.

Володимира підозрюють у тому, що він входив до групи осіб, які орендували вітрильну яхту в німецькому порту Росток на Балтійському морі та здійснили закладання вибухівки на трубопроводи, які йдуть із Росії в Німеччину, недалеко від датського острова Борнхольм у вересні 2022 року.

Йому висунуто обвинувачення у змові з метою вчинення теракту із застосуванням вибухівки та в "антиконституційному саботажі".

Інший українець, підозрюваний у причетності до підриву, був заарештований італійською поліцією. Чоловік, відомий як Сергій Кузнєцов, планує звернутися до вищого суду Італії з вимогою про екстрадицію після того, як суд нижчої інстанції постановив його передати Німеччині.

Раніше повідомлялося, що глава МЗС Польщі Радослав Сікорський у кулуарних розмовах пропонував надати Володимиру Желєзнову політичний притулок у його країні і навіть нагородити медаллю.

Вибухи на "Північних потоках": що відомо

26 вересня 2022 року в Балтійському морі, недалеко від данського острова Борнхольм, стався вибух. Він зруйнував три з чотирьох ниток трубопроводу "Північний потік", які тривалий час використовували для транспортування газу з Росії до Німеччини. Москва повністю припинила постачання за чотири тижні до вибуху.

У Польщі у вибухах вважали винними росіян, які нібито організували диверсію. Прокуратура в Гданську також розслідувала версію про російське втручання.

Після повернення в крісло прем'єр-міністра Дональда Туска в Німеччині розраховували на допомогу в розслідуванні.

27 серпня 2025 року видання Die Zeit писало, що німецькі слідчі встановили всіх підозрюваних у диверсії на газопроводі "Північний потік" у 2022 році. Серед сімох підозрюваних виявилися українські професійні дайвери та військові.

В Офісі президента України спростовували причетність Києва до підриву "Північного потоку". Радник глави ОП Михайло Подоляк стверджував, що Україна не отримала від вибухів стратегічної і тактичної переваги.

Апеляційний суд Болоньї постановив передати до Верховного федерального касаційного суду Німеччини колишнього капітана ЗСУ Сергія Кузнєцова, заарештованого за європейським ордером у Ріміні 21 серпня 2025 року.

Видання Corriere di Bologna 22 серпня писало, що підозрюваний у підриві "Північних потоків" українець Сергій Кузнєцов запевнив, що на момент інциденту був в Україні.