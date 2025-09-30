Украинца задержали за подрыв "Северного потока": Польша рассматривает экстрадицию в Германию

Польская полиция задержала гражданина Украины, подозреваемого в причастности к взрыву на газопроводе "Северный поток". Задержание произошло на основе Европейского ордера на арест, выданного немецким судом.

Как сообщает RMF FM, гражданин Украины Владимир З. был задержан в городе Прушков. После задержания его перевели в районную прокуратуру в Варшаве для дальнейших процессуальных действий.

Адвокат задержанного Тимотеуш Папроцкий уже заявил об отсутствии оснований для экстрадиции.

"По словам защиты Владимира З., оснований для его экстрадиции в немецкую систему правосудия нет", — сообщил адвокат.

Папроцкий также привел аргументы защиты относительно политического контекста дела.

"В общем, учитывая полномасштабную войну в Украине и тот факт, что "Северный поток" принадлежит российской компании "Газпром", которая финансирует эту деятельность, защита пока не видит никакой возможности выдвинуть обвинения", — отметил он.

Адвокат подчеркнул, что участие его клиента в диверсии пока не доказано.

"Пока неизвестно, принимал ли его клиент участие в этой диверсионной операции", — сказал Папроцкий.

Немецкие следователи имеют другую версию событий. Они считают, что Владимир З. был непосредственно причастен к взрыву газопровода.

Согласно информации немецкой стороны, подозреваемый является инструктором по дайвингу. В сентябре 2022 года он якобы приплыл из Ростока в Балтийское море на яхте, погрузился под воду и разместил взрывчатку на подводном трубопроводе.

Сейчас продолжается процедурные вопросы относительно возможной экстрадиции. Прокуратура Варшавы готовит соответствующие документы для передачи дела в суд.

Взрывы на "Северных потоках": что известно

26 сентября 2022 года в Балтийском море, недалеко от датского острова Борнхольм, произошел взрыв. Он разрушил три из четырех ниток трубопровода "Северный поток", которые долгое время использовались для транспортировки газа из России в Германию. Москва полностью прекратила поставки за четыре недели до взрыва.

В Польше во взрывах считали виновными россиян, которые якобы организовали диверсию. Прокуратура в Гданьске также расследовала версию о российском вмешательстве.

После возвращения в кресло премьер-министра Дональда Туска в Германии рассчитывали на помощь в расследовании.

27 августа 2025 года издание Die Zeit писало, что немецкие следователи установили всех подозреваемых в диверсии на газопроводе "Северный поток" в 2022 году. Среди семерых подозреваемых оказались украинские профессиональные дайверы и военные.

В Офисе президента Украины опровергали причастность Киева к подрыву "Северного потока". Советник главы ОП Михаил Подоляк утверждал, что Украина не получила от взрывов стратегического и тактического преимущества.

Апелляционный суд Болоньи постановил передать в Верховный федеральный кассационный суд Германии бывшего капитана ВСУ Сергея Кузнецова, арестованного по европейскому ордеру в Римини 21 августа 2025 года.

Издание Corriere di Bologna 22 августа писало, что подозреваемый в подрыве "Северных потоков" украинец Сергей Кузнецов заверил, что на момент инцидента был в Украине.