Українця затримали за підрив "Північного потоку": Польща розглядає екстрадицію до Німеччини

Польська поліція затримала громадянина України, підозрюваного у причетності до вибуху на газопроводі "Північний потік". Затримання відбулося на основі Європейського ордера на арешт, виданого німецьким судом.

Як повідомляє RMF FM, громадянина України Володимира З. було затримано у місті Прушків. Після затримання його перевели до районної прокуратури у Варшаві для подальших процесуальних дій.

Адвокат затриманого Тимотеуш Папроцький вже заявив про відсутність підстав для екстрадиції.

"За словами захисту Володимира З., підстав для його екстрадиції до німецької системи правосуддя немає", — повідомив адвокат.

Папроцький також навів аргументи захисту щодо політичного контексту справи.

"Загалом, враховуючи повномасштабну війну в Україні та той факт, що "Північний потік" належить російській компанії "Газпром", яка фінансує цю діяльність, захист наразі не бачить жодної можливості висунути звинувачення", — зазначив він.

Адвокат підкреслив, що участь його клієнта у диверсії поки не доведена.

"Поки що невідомо, чи брав його клієнт участь у цій диверсійній операції", — сказав Папроцький.

Німецькі слідчі мають іншу версію подій. Вони вважають, що Володимир З. був безпосередньо причетним до вибуху газопроводу.

Згідно з інформацією німецької сторони, підозрюваний є інструктором з дайвінгу. У вересні 2022 року він нібито приплив з Ростока до Балтійського моря на яхті, занурився під воду та розмістив вибухівку на підводному трубопроводі.

Наразі тривають процедурні питання щодо можливої екстрадиції. Прокуратура Варшави готує відповідні документи для передавання справи до суду.

Вибухи на "Північних потоках": що відомо

26 вересня 2022 року в Балтійському морі, недалеко від данського острова Борнхольм, стався вибух. Він зруйнував три з чотирьох ниток трубопроводу "Північний потік", які тривалий час використовували для транспортування газу з Росії до Німеччини. Москва повністю припинила постачання за чотири тижні до вибуху.

У Польщі у вибухах вважали винними росіян, які нібито організували диверсію. Прокуратура в Гданську також розслідувала версію про російське втручання.

Після повернення в крісло прем'єр-міністра Дональда Туска в Німеччині розраховували на допомогу в розслідуванні.

27 серпня 2025 року видання Die Zeit писало, що німецькі слідчі встановили всіх підозрюваних у диверсії на газопроводі "Північний потік" у 2022 році. Серед сімох підозрюваних виявилися українські професійні дайвери та військові.

В Офісі президента України спростовували причетність Києва до підриву "Північного потоку". Радник глави ОП Михайло Подоляк стверджував, що Україна не отримала від вибухів стратегічної і тактичної переваги.

Апеляційний суд Болоньї постановив передати до Верховного федерального касаційного суду Німеччини колишнього капітана ЗСУ Сергія Кузнєцова, заарештованого за європейським ордером у Ріміні 21 серпня 2025 року.

Видання Corriere di Bologna 22 серпня писало, що підозрюваний у підриві "Північних потоків" українець Сергій Кузнєцов запевнив, що на момент інциденту був в Україні.