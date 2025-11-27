Підозрюваного у підриві "Північного потоку" українця екстрадували з Італії до Німеччини, — ЗМІ

Італія передала Німеччині громадянина України, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у Балтійському морі. Після екстрадиції його доставили до ФРН для проведення подальших процесуальних дій.

Як повідомляє видання Reuters з посиланням на німецьку прокуратуру, передача відбулася після рішення Верховного суду Італії, який минулого тижня дозволив екстрадицію підозрюваного. У четвер чоловіка доправили до Німеччини, де він найближчим часом має постати перед слідчим суддею Федерального суду в Карлсруе.

Зокрема, у вересні 2022 року біля данського острова Борнхольм сталися потужні вибухи, які пошкодили газопроводи "Північний потік". Через це практично припинився транзит російського газу до Європи, що серйозно вплинуло на енергетичну ситуацію в країнах ЄС, хоча Росія вже раніше скоротила постачання.

Як пише видання, і Москва, і західні столиці назвали інцидент актом саботажу, а саме розслідування триває вже кілька років. Німецькі правоохоронні органи поступово відновлюють хід подій та встановлюють можливих учасників операції.

Підозрюваного в офіційних документах позначають як Сергія К. через обмеження, передбачені німецьким законодавством щодо розголошення персональних даних. Сам чоловік заперечує причетність до підривів. Його адвокат Нікола Канестріні заявив, що розраховує на повне виправдання свого клієнта в межах судового розгляду.

За версією слідства, Сергій К. входив до групи осіб, які встановлювали вибухові пристрої на газопроводах. Прокуратура звинувачує його у змові з метою організації вибухів, здійсненні диверсії та умисному руйнуванні об’єктів критичної інфраструктури.

Чоловіка затримали в серпні в італійському місті Ріміні на підставі європейського ордера на арешт. Після цього він намагався оскаржити своє переведення до Німеччини через суд, однак італійські судові інстанції відхилили ці вимоги.

У прокуратурі ФРН зазначили, що вже найближчим часом відбудеться судове засідання, на якому вирішуватимуть питання щодо подальшого утримання підозрюваного.

Натомість суд у Варшаві ухвалив рішення не передавати Німеччині українця Володимира Журавльова, якого підозрюють у причетності до вибухів на газопроводі "Північний потік" у 2022 році.

Також Фокус писав, що підрив "Північного потоку" у 2022 році, за даними WSJ, міг бути організований українськими військовими під керівництвом генерала Залужного.