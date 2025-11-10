"Північний потік" могли підірвати по команді Залужного: чому незадоволені партнери, — WSJ

Через справу "Північного потоку" активізувались політичні сили у Європі, які почали розповідати виборцям, що Україна у боротьбі з Російською Федерацією зашкодила добробуту європейців, зауважило західне медіа. До диверсії 2022 року можуть бути причетні українські спецпризначенці, і це може вплинути на підтримку України серед союзників.

За підривом "Північного потоку" у 2022 році стоїть група українських військових та водолазів, які організували та провели диверсію, як підозрюється, під командуванням тодішнього командувача ЗСУ Валерія Залужного, написало медіа The Wall Street Journal. Німецькі слідчі з'ясували усі обставини завдяки програмі розпізнавання облич та особливій позначці у паспорті одного з фігурантів. Через результати розслідування виникли суперечки між трьома країнами ЄС, які допомагають Україні: деякі політики почали розповідати виборцям, що це українці винні у їхніх проблемах з газом та пальним.

На результати розслідування відреагували в Німеччині, Італії та Польщі, і це може вплинути на підтримку України, попередило WSJ. Зокрема, у Німеччині проросійська крайня права партія AFD поширює меседжі про те, що через дії українців зросла вартість енергоносії у Європі. Тим часом у Польщі не планують віддавати німецьким слідчим українця, якого підозрюють у причетності до підриву. Також є затримка з українцем, затриманим в Італії: його не віддають німцям, а він тим часом оголосив голодування.

Відео дня

"Мета диверсантів полягала в тому, щоб скоротити як доходи Росії від нафти, так і її економічні зв'язки з Німеччиною. Німецька поліція отримала чітку картину того, як елітна українська військова частина здійснила напади під безпосереднім керівництвом тодішнього верховного командира України, генерала Валерія Залужного", — ідеться у статті.

Північний потік — деталі

У статті коротко описали хід та результати розслідування підриву "Північного потоку", отримані від неназваних джерел. З'ясувалось, що слідчі вивчали записи камер спостереження, рахунки про оренду кораблів та спецтехніки. Серед іншого, зафіксували обличчя чоловіка-водолаза, який фігурував у підготовці. Особу ідентифікували за допомогою комерційної програми розпізнавання облич: що це за програма, не вказується. Далі відшукали сторінку у соцмережах фігуранта та виявили фото з іншими людьми, дотичними до подій у Балтійському морі. Підозрюють сімох українців — трьох спецпризначенців та чотирьох глибоководних дайверів: на усіх виписали ордери.

Медіа розповіло про одного з учасників диверсії, якого привезли з Варшави в Україну у спецмашині BMW з дипломатичними номерами. Крім того, пояснили, що командував спецоперацією Сергій К., 46-річний ветеран СБУ. Німеччина стежила за його пересуванням завдяки спеціальним позначкам у паспорті: помітили, коли він опинився у Польщі, Чехії, Італії. Крім того, перехопили повідомлення про поїздку у відпуску, і таким чином затримали.

У статті пояснюється, що Німеччина перебуває під подвійним тиском. З одного боку, це може призвести до напруження між Україною та країною, яка надає їй найбільше військові допомогу. З іншого боку, уряд вважає. що впорається з тиском, оскільки німці, завдяки статтям WSJ, вже давно звикли до думки, що за диверсією стоять українці.

"Проте, високопосадовці припустили, що дипломатичним випаданням бомбардувань Німеччині було б легше орієнтуватися, якби детективи не так ефективно побудували справу проти України", — підсумувало медіа.

Зазначимо, Фокус писав про затримання двох фігурантів справи про підрив "Північного потоку". Один з затриманих спецпризначенців, якого утримують в тюрмі Італії, оголосив голодування, оскільки йому годують невеганськими стравами: у нього погіршилось здоров'я, повідомили медіа. Іншого затримали у Польщі, але не планують передавати у Німеччину, оскільки, на думку судді, українці мають повне право захищатись від РФ будь-якими засобами.

Нагадуємо, 7 жовтня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловився щодо розслідування Німеччини про підрив "Північного потоку".