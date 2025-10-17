Польський суд відмовив Німеччині: звільнено українця, підозрюваного в підриві "Північного потоку"

Суд у Варшаві ухвалив рішення не передавати Німеччині громадянина України Володимира Журавльова, якого підозрюють у причетності до вибухів на газопроводі "Північний потік" у 2022 році. Після відмови в екстрадиції суд наказав негайно звільнити чоловіка з-під варти.

Як повідомляє Reuters, рішення ухвалив Варшавський районний суд під головуванням судді Даріуша Лубовського. Суд відхилив запит німецької влади на екстрадицію Журавльова, вказавши, що передавання підозрюваного не відповідає інтересам Польщі. Після оголошення вердикту українця звільнили просто у залі суду.

За даними Associated Press, німецькі прокурори описують Володимира Журавльова як кваліфікованого водолаза. Вони стверджують, що він був частиною групи, яка три роки тому встановила вибухівку на трубопроводах поблизу данського острова Борнхольм, що призвело до руйнування двох гілок газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2".

Раніше Журавльова було затримано 30 вересня неподалік Варшави за європейським ордером, виданим Німеччиною. Його обвинувачують у змові з метою здійснення вибухового нападу та в "антиконституційному саботажі". Адвокат підозрюваного відкидає усі обвинувачення, наголошуючи, що його клієнт "не визнає провини та не розуміє, чому німецька сторона висунула такі звинувачення".

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що питання екстрадиції належить до компетенції суду, але підкреслив, що проєкт "Північний потік" сам собою був політичною помилкою. "Проблема не в тому, що газопроводи були підірвані, а в тому, що їх узагалі побудували", — сказав Туск.

Польські прокурори повідомили, що Журавльов мешкав у країні разом із родиною. Його дружина розповіла місцевим ЗМІ, що чоловік перебував удома під час вибухів і не мав стосунку до подій у Балтійському морі.

Як зазначає Reuters, німецька влада також домагається екстрадиції ще одного українця, затриманого в Італії. Цього тижня Верховний суд Італії скасував рішення про його видання Берліну та направив справу на новий розгляд.

Підводні вибухи, які сталися 26 вересня 2022 року, зруйнували дві гілки "Північного потоку". Подія посилила енергетичну кризу в Європі та загострила політичну напругу між Росією, Німеччиною та їхніми союзниками.

Нагадаємо, що Польща з моменту будівництва "Північного потоку" виступала проти цього проєкту, вважаючи його загрозою для європейської енергетичної безпеки.

Як повідомляв Фокус, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський був готовий надати Журавльову притулок і навіть нагородити медаллю.

Фокус також писав, що Італія дозволила екстрадувати Журавльова.