Польский суд отказал Германии: освобожден украинец, подозреваемый в подрыве "Северного потока"

Суд в Варшаве принял решение не передавать Германии гражданина Украины Владимира Журавлева, которого подозревают в причастности к взрывам на газопроводе "Северный поток" в 2022 году. После отказа в экстрадиции суд приказал немедленно освободить мужчину из-под стражи.

Как сообщает Reuters, решение принял Варшавский районный суд под председательством судьи Дариуша Лубовского. Суд отклонил запрос немецких властей на экстрадицию Журавлева, указав, что передача подозреваемого не отвечает интересам Польши. После оглашения вердикта украинца освободили прямо в зале суда.

По данным Associated Press, немецкие прокуроры описывают Владимира Журавлева как квалифицированного водолаза. Они утверждают, что он был частью группы, которая три года назад установила взрывчатку на трубопроводах вблизи датского острова Борнхольм, что привело к разрушению двух веток газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Ранее Журавлев был задержан 30 сентября недалеко от Варшавы по европейскому ордеру, выданному Германией. Его обвиняют в заговоре с целью совершения взрывного нападения и в "антиконституционном саботаже". Адвокат подозреваемого отвергает все обвинения, подчеркивая, что его клиент "не признает вины и не понимает, почему немецкая сторона выдвинула такие обвинения".

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что вопрос экстрадиции относится к компетенции суда, но подчеркнул, что проект "Северный поток" сам по себе был политической ошибкой. "Проблема не в том, что газопроводы были взорваны, а в том, что их вообще построили", — сказал Туск.

Польские прокуроры сообщили, что Журавлев жил в стране вместе с семьей. Его жена рассказала местным СМИ, что мужчина находился дома во время взрывов и не имел отношения к событиям в Балтийском море.

Как отмечает Reuters, немецкие власти также добиваются экстрадиции еще одного украинца, задержанного в Италии. На этой неделе Верховный суд Италии отменил решение о его выдаче Берлину и направил дело на новое рассмотрение.

Подводные взрывы, которые произошли 26 сентября 2022 года, разрушили две ветки "Северного потока". Событие усилило энергетический кризис в Европе и обострило политическое напряжение между Россией, Германией и их союзниками.

Напомним, что Польша с момента строительства "Северного потока" выступала против этого проекта, считая его угрозой для европейской энергетической безопасности.

