Из-за дела "Северного потока" активизировались политические силы в Европе, которые начали рассказывать избирателям, что Украина в борьбе с Российской Федерацией навредила благосостоянию европейцев, отметило западное медиа. К диверсии 2022 года могут быть причастны украинские спецназовцы, и это может повлиять на поддержку Украины среди союзников.

За подрывом "Северного потока" в 2022 году стоит группа украинских военных и водолазов, которые организовали и провели диверсию, как подозревается, под командованием тогдашнего командующего ВСУ Валерия Залужного, написало медиа The Wall Street Journal. Немецкие следователи выяснили все обстоятельства благодаря программе распознавания лиц и особой отметке в паспорте одного из фигурантов. Из-за результатов расследования возникли споры между тремя странами ЕС, которые помогают Украине: некоторые политики начали рассказывать избирателям, что это украинцы виноваты в их проблемах с газом и топливом.

На результаты расследования отреагировали в Германии, Италии и Польше, и это может повлиять на поддержку Украины, предупредило WSJ. В частности, в Германии пророссийская крайне правая партия AFD распространяет месседжи о том, что из-за действий украинцев выросла стоимость энергоносители в Европе. Между тем в Польше не планируют отдавать немецким следователям украинца, которого подозревают в причастности к подрыву. Также есть задержка с украинцем, задержанным в Италии: его не отдают немцам, а он тем временем объявил голодовку.

"Цель диверсантов заключалась в том, чтобы сократить как доходы России от нефти, так и ее экономические связи с Германией. Немецкая полиция получила четкую картину того, как элитная украинская военная часть осуществила нападения под непосредственным руководством тогдашнего верховного командира Украины, генерала Валерия Залужного", — говорится в статье.

Северный поток — детали

В статье кратко описали ход и результаты расследования подрыва "Северного потока", полученные от неназванных источников. Выяснилось, что следователи изучали записи камер наблюдения, счета об аренде кораблей и спецтехники. Среди прочего, зафиксировали лицо мужчины-водолаза, который фигурировал в подготовке. Личность идентифицировали с помощью коммерческой программы распознавания лиц: что это за программа, не указывается. Далее отыскали страницу в соцсетях фигуранта и обнаружили фото с другими людьми, причастными к событиям в Балтийском море. Подозревают семерых украинцев — трех спецназовцев и четырех глубоководных дайверов: на всех выписали ордера.

Медиа рассказало об одном из участников диверсии, которого привезли из Варшавы в Украину в спецмашине BMW с дипломатическими номерами. Кроме того, объяснили, что командовал спецоперацией Сергей К., 46-летний ветеран СБУ. Германия следила за его передвижением благодаря специальным отметкам в паспорте: заметили, когда он оказался в Польше, Чехии, Италии. Кроме того, перехватили сообщение о поездке в отпуск, и таким образом задержали.

В статье объясняется, что Германия находится под двойным давлением. С одной стороны, это может привести к напряжению между Украиной и страной, которая предоставляет ей наибольшую военную помощь. С другой стороны, правительство считает. что справится с давлением, поскольку немцы, благодаря статьям WSJ, уже давно привыкли к мысли, что за диверсией стоят украинцы.

"Тем не менее, высокопоставленные чиновники предположили, что дипломатическим выпадением бомбардировок Германии было бы легче ориентироваться, если бы детективы не так эффективно построили дело против Украины", — подытожило медиа.

Отметим, Фокус писал о задержании двух фигурантов дела о подрыве "Северного потока". Один из задержанных спецназовцев, которого удерживают в тюрьме Италии, объявил голодовку, поскольку его кормят невеганскими блюдами: у него ухудшилось здоровье, сообщили медиа. Другого задержали в Польше, но не планируют передавать в Германию, поскольку, по мнению судьи, украинцы имеют полное право защищаться от РФ любыми средствами.

Напоминаем, 7 октября премьер-министр Польши Дональд Туск высказался относительно расследования Германии о подрыве "Северного потока".