Украинец, подозреваемый в подрыве "Северных потоков", объявил голодовку в Италии, — СМИ

В Италии арестованный украинец Сергей Кузнецов, которого подозревают в диверсии на газопроводе "Северный поток", отказался от еды. Его адвокат заявил, что Кузнецов протестует против ненадлежащих условий содержания и нарушения базовых прав.

О голодовке украинца Сергея Кузнецова, которого удерживают в тюрьме строгого режима в Италии, сообщил его адвокат Николо Канестрини в комментарии "Суспільному". По словам юриста, Кузнецов с 31 октября отказывается от еды, требуя соблюдения его основных прав, среди которых надлежащее питание, достойные условия содержания и равное отношение к другим заключенным.

Канестрини уточнил, что сообщил компетентным органам Италии о состоянии своего клиента, который ожидает решения об экстрадиции в Германию. Там Кузнецова подозревают в причастности к подрыву газопровода "Северный поток".

Адвокат заявил, что с момента ареста 22 августа 2025 года его подзащитному не обеспечивали диетического питания в соответствии с состоянием здоровья, что привело к его ухудшению.

Відео дня

"Голодовка заключенного всегда является тревожным сигналом. Никого не следует принуждать к крайним мерам, чтобы добиться признания основных прав", — отметил Канестрини.

Он призвал администрацию тюрьмы и Министерство юстиции Италии вмешаться и обеспечить надлежащие условия содержания, соответствующие конституционным и международным стандартам.

27 октября Апелляционный суд Болоньи повторно одобрил экстрадицию Кузнецова в Германию, однако адвокат подал кассационную жалобу в Верховный суд Италии.

Как сообщал Фокус, в конце сентября польская полиция задержала гражданина Украины, подозреваемого в причастности к взрыву на газопроводе "Северный поток". Задержание произошло на основе Европейского ордера на арест, выданного немецким судом.

Взрывы на "Северных потоках": что известно

26 сентября 2022 года в Балтийском море, недалеко от датского острова Борнхольм, произошел взрыв. Он разрушил три из четырех ниток трубопровода "Северный поток", которые долгое время использовались для транспортировки газа из России в Германию. Москва полностью прекратила поставки за четыре недели до взрыва.

В Польше во взрывах считали виновными россиян, которые якобы организовали диверсию. Прокуратура в Гданьске также расследовала версию о российском вмешательстве.

После возвращения в кресло премьер-министра Дональда Туска в Германии рассчитывали на помощь в расследовании.

27 августа 2025 года издание Die Zeit писало, что немецкие следователи установили всех подозреваемых в диверсии на газопроводе "Северный поток" в 2022 году. Среди семерых подозреваемых оказались украинские профессиональные дайверы и военные.

В Офисе президента Украины опровергали причастность Киева к подрыву "Северного потока". Советник главы ОП Михаил Подоляк утверждал, что Украина не получила от взрывов стратегического и тактического преимущества.

Апелляционный суд Болоньи постановил передать в Верховный федеральный кассационный суд Германии бывшего капитана ВСУ Сергея Кузнецова, арестованного по европейскому ордеру в Римини 21 августа 2025 года.

Издание Corriere di Bologna 22 августа писало, что подозреваемый в подрыве "Северных потоков" украинец Сергей Кузнецов заверил, что на момент инцидента был в Украине.