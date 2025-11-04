Українець, підозрюваний у підриві "Північних потоків", оголосив голодування в Італії, – ЗМІ

В Італії заарештований українець Сергій Кузнєцов, якого підозрюють у диверсії на газопроводі "Північний потік", відмовився від їжі. Його адвокат заявив, що Кузнєцов протестує проти неналежних умов утримання та порушення базових прав.

Про голодування українця Сергія Кузнєцова, якого утримують у в’язниці суворого режиму в Італії, повідомив його адвокат Ніколо Канестріні в коментарі "Суспільному". За словами юриста, Кузнєцов з 31 жовтня відмовляється від їжі, вимагаючи дотримання його основних прав, серед яких належне харчування, гідні умови утримання та рівне ставлення до інших в’язнів.

Канестріні уточнив, що повідомив компетентні органи Італії про стан свого клієнта, який очікує рішення щодо екстрадиції до Німеччини. Там Кузнєцова підозрюють у причетності до підриву газопроводу "Північний потік".

Адвокат заявив, що з моменту арешту 22 серпня 2025 року його підзахисному не забезпечували дієтичного харчування відповідно до стану здоров’я, що призвело до його погіршення.

"Голодування ув'язненого завжди є тривожним сигналом. Нікого не слід змушувати до крайніх заходів, щоб домогтися визнання основних прав", — зазначив Канестріні.

Він закликав адміністрацію в’язниці та Міністерство юстиції Італії втрутитися й забезпечити належні умови утримання, що відповідають конституційним і міжнародним стандартам.

27 жовтня Апеляційний суд Болоньї повторно схвалив екстрадицію Кузнєцова до Німеччини, однак адвокат подав касаційну скаргу до Верховного суду Італії.

Як повідомляв Фокус, наприкінці вересня польська поліція затримала громадянина України, підозрюваного у причетності до вибуху на газопроводі "Північний потік". Затримання відбулося на основі Європейського ордера на арешт, виданого німецьким судом.

Вибухи на "Північних потоках": що відомо

26 вересня 2022 року в Балтійському морі, недалеко від данського острова Борнхольм, стався вибух. Він зруйнував три з чотирьох ниток трубопроводу "Північний потік", які тривалий час використовували для транспортування газу з Росії до Німеччини. Москва повністю припинила постачання за чотири тижні до вибуху.

У Польщі у вибухах вважали винними росіян, які нібито організували диверсію. Прокуратура в Гданську також розслідувала версію про російське втручання.

Після повернення в крісло прем'єр-міністра Дональда Туска в Німеччині розраховували на допомогу в розслідуванні.

27 серпня 2025 року видання Die Zeit писало, що німецькі слідчі встановили всіх підозрюваних у диверсії на газопроводі "Північний потік" у 2022 році. Серед сімох підозрюваних виявилися українські професійні дайвери та військові.

В Офісі президента України спростовували причетність Києва до підриву "Північного потоку". Радник глави ОП Михайло Подоляк стверджував, що Україна не отримала від вибухів стратегічної і тактичної переваги.

Апеляційний суд Болоньї постановив передати до Верховного федерального касаційного суду Німеччини колишнього капітана ЗСУ Сергія Кузнєцова, заарештованого за європейським ордером у Ріміні 21 серпня 2025 року.

Видання Corriere di Bologna 22 серпня писало, що підозрюваний у підриві "Північних потоків" українець Сергій Кузнєцов запевнив, що на момент інциденту був в Україні.