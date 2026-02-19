Україна спланувала підрив газогону "Північний потік", намагаючись припинити потік газу у Європу, завдяки якому Російська Федерації отримувала мільярди євро, написало німецьке медіа Der Spiegel. Про спецоперацію, ймовірно, знало Центральне розвідувальне управління Сполучених Штатів Америки, яке зацікавилось та уважно вислухало план. Які українські спецслужби могли бути залучені до операції у Балтійському морі та чи підтримували в Києві та Вашингтоні таку ідею?

Попри те, що ЦРУ та Україна спростовують такі підозри, німецьке медіа розповіло деталі розслідування, оскільки німці витрачають гроші на допомогу українцям. Історія про підрив "Північного потоку" (Nord Stream 1 та 2) ґрунтується на інформації від анонімного джерела, якому довіряють через попередні правдиві заяви. Крім того, німецькі журналісти окремо наголосили, що диверсію вчинили українці, яким уряд виділив мільярди євро на захист від російського вторгнення.

У статті Spiegel ідеться про те, що одним з керівників спецоперації був Роман Червінський — досвідчений працівник спецслужб, який до вторгнення працював у 5 спецвідділі СБУ, який діяв проти гібридного вторгнення РФ та активістів "ДНР/ЛНР". З'ясувалось, що ідея диверсії, яку назвали "Операція "Діаметр", виникла весною 2022 року, і на перших зустрічах були присутні представники ЦРУ. Учасники змови створили план та почали шукати виконавців — людей, які могли б приїхати на яхті, спуститись на глибину 80 м, закласти вибухівку, підірвати її та не залишити слідів.

Підрив Північного потоку — схема диверсії у вересні 2022 року Фото: The Telegraph

Згідно з даними журналістів, ЦРУ на першій зустрічі не заперечувало проти ідеї диверсії. Втім згодом вони категорично протестували проти таких дій українців. Окрім того, проти був президент України Володимир Зеленський, але головнокомандувач ЗСУ та організатори зі спецслужб діяли по своєму.

Серед іншого, незадовго до диверсії план ледве не зірвався, оскільки нідерландська розвідка отримала дані від агента з України, який повідомив про підрив і назвав навіть точну дату. При цьому Німеччина не повірила попередженням, оскільки диверсії не відбулось у вказаний день. До всього, українці мали проблеми з фінансуванням. Вартість операції — близько 300 тис. євро. Спершу ці гроші начебто обіцяли надати ЦРУ, але потім відмовились. Врешті, гроші на підрив надав невідомий український підприємець, підсумували німецькі журналісти.

Підрив Північного потоку — деталі

Восени 2025 року німецькі слідчі заявили, що відшукали двох підозрюваних, які начебто причетні до підриву "Північного потоку". Згідно з даними розслідування, це двоє українців з досвідом водолазних робіт. Одного з них виявили в Італії й депортували до Німеччини, іншого відшукали в Польщі, але польський суд заборонив екстрадицію. Слідчі встановили, що до диверсії причетний українець Сергій Кузнєцов, боєць спецназу (затриманий в Італії), ще кілька чоловіків (серед них Володимир Журавльов, водолаз, затриманий у Польщі) та одна жінка. Спільники орендували яхту "Андромеда", дістались до острова Борнхольм та 26 вересня 2022 року підірвали три з чотирьох ниток "Північного потоку".

Нагадуємо, Фокус писав про попередні відомі деталі підриву "Північного потоку", до якого, згідно з даними розслідувачів, могли бути причетні українські спецслужби.