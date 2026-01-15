Німеччина поклала провину за підрив газопроводів "Північний потік" на Україну, — Spiegel

Федеральний суд Німеччини у своєму рішенні вперше фактично поклав відповідальність за підрив газопроводів "Північний потік" на Україну та залишив підозрюваного у справі під вартою. Суд дійшов висновку, що диверсія не мала законного військового статусу і не підпадає під дію міжнародного імунітету.

Як йдеться у матеріалі німецького видання Spiegel, відповідне рішення Вищий кримінальний суд ухвалив 10 грудня під час розгляду апеляції сторони захисту олишнього військовослужбовця українського спецпідрозділу Сергія К., якого торік затримали в Італії та згодом передали німецьким правоохоронцям.

У судовому документі зазначається, що вибухи на газопроводах восени 2022 року були "дуже ймовірно" організовані іноземною державою. З формулювань рішення випливає, що йдеться саме про Україну, і, як зазначає Spiegel, це перший випадок, коли німецький суд публічно озвучив таку оцінку подій.

Зокрема, як відомо, Федеральна прокуратура Німеччини звинувачує Сергія К. у диверсії, організації вибуху та руйнуванні інфраструктури, попри те, що сам чоловік заперечує причетність до підриву.

Також у матеріалі наголошують. що адвокати наполягали, що навіть у разі участі в операції підозрюваний мав би користуватися імунітетом, оскільки дії нібито відбувалися в межах війни між Україною та Росією.

Захист стверджував, що "Північний потік" був законною військовою ціллю, адже газопроводи використовувалися Росією для отримання прибутків, а сама атака відбулася в міжнародних водах. Суд ці аргументи відхилив, пояснюючи це тим, що трубопроводи мали цивільне призначення і не можуть вважатися військовим об’єктом.

Окремо суд зазначив, що операція мала диверсійний характер, а Сергія К. неможливо визнати комбатантом. Крім того, підрив зачепив інтереси Німеччини, оскільки газопроводи завершувалися на її території та були важливими для енергопостачання країни.

У підсумку суд визнав тримання під вартою законним і відмовив у наданні будь-якого імунітету. Як пояснює Spiegel, це рішення має орієнтовне значення для подальшого розгляду справи та, ймовірно, буде враховане Вищим земельним судом у Гамбурзі, якщо справа дійде до суду по суті.

Раніше Spiegel вже писав про те, що до атаки могла бути причетна українська диверсійна група. За даними видання, одним з організаторів операції вважають колишнього офіцера української розвідки Романа Червінського, а Сергій К., імовірно, координував дії групи з орендованої яхти.

У рішенні суду також підтверджено, що диверсанти могли використовувати вітрильну яхту "Андромеда", орендовану в Ростоку. Після вибухів на судні виявили сліди військових вибухових речовин. Інформацію про підозрюваних слідчі отримали, зокрема, від польської прикордонної служби.

Наразі Посольство України ще не прокоментувало рішення Федерального суду Німеччини.

Раніше видання The Wall Street Journal писало, що за підривом "Північного потоку" у 2022 році стоїть група українських військових та водолазів, які організували та провели диверсію, під командуванням тодішнього командувача Залужного.

Також Фокус писав, що на Кузнєцова має поширюватися захист, передбачений Женевськими конвенціями, якщо він був військовослужбовцем на момент підриву.