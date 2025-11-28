Підрив "Північного потоку": підозрюваний Кузнєцов служив у ЗСУ і має право на захист, — ЗМІ

27 листопада українця Сергія Кузнєцова, який підозрюють у причетності до підриву російського газопроводу "Північний потік" у 2022 році, передали Німеччині. У секретаріаті уповноваженого Верховної Ради з прав людини повідомили ЗМІ, що на той час він був військовослужбовцем Збройних сил.

На момент подій, які інкримінують українцю, він проходив військову службу у ЗСУ. Про це повідомили у LIGA.net з посиланням на відповідь на свій запит.

"Станом на теперішній час Сергій Кузнєцов військовослужбовцем не є", — зауважили водночас у секретаріаті.

В Офісі омбудсмана проінформували, що він перебував в Італії з родиною в межах приватної поїздки. Його затримали на підставі виданого Німеччиною європейського ордера.

У ЗМІ підкреслили, що на Кузнєцова має поширюватися захист, передбачений Женевськими конвенціями, якщо він був військовослужбовцем на момент підриву.

Адвокат Микола Катеринчук розповів "Суспільному", що 27 листопада українця екстрадували до Німеччини й доставили у місто Карлсруе (земля Баден-Вюртемберг). 28 листопада суд має обрати для нього запобіжний захід, але це буде формальністю. Після короткого засідання Кузнєцова відправлять у Гамбург, де він перебуватиме в слідчому ізоляторі — в окремій камері, розрахованій на одну людину.

"Окремо ми підкреслили, що на час подій, які йому інкримінують, Сергій проходив військову службу в ЗСУ, а отже, до цієї справи мають застосовуватися відповідні гарантії міжнародного гуманітарного права", — заявив Катеринчук.

Нагадаємо, 20 листопада стало відомо, що Верховний суд Італії відхилив апеляцію Сергія Кузнєцова та підтвердив рішення про його видачу Німеччині. Його адвокат заявив, що боротьба "ще далеко не закінчена". Українця вважають причетним до закладання вибухових пристроїв.

Українця затримали 22 серпня, і з 31 жовтня він оголосив голодання, вимагаючи дотримання своїх основних прав. Станом на 9 листопада він перебував у критичному стані. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець інформував, що бачився з дружиною Кузнєцова та взяв ситуацію під особистий контроль.