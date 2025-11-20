Італія вирішила видати Німеччині українця, якого підозрюють у підриві "Північного потоку"

Верховний суд Італії відхилив апеляцію громадянина України Сергія Кузнєцова та підтвердив рішення про видачу українця Німеччині, яке раніше ухвалив Апеляційний суд Болоньї.

Протягом кількох днів Кузнєцова повинні передати Німеччині, пише APNews.

Передача має відбутись після того, як українця заберуть офіцери німецької федеральної поліції.

Адвокат Кузнєцова після вироку Верховного суду Італії заявив, що боротьба "ще далеко не закінчена".

"Вона продовжиться в Німеччині, де колеги нарешті зможуть обґрунтувати і розвинути юридичні аргументи, які ми підготували, після того, як нарешті буде гарантований повний доступ до справи, в якому до сьогодні систематично відмовляли", — наголосив адвокат.

Журналісти підкреслили, що у Німеччині Кузнєцова вважають причетним до закладання вибухових пристроїв на трубопроводах "Північні потоки" у вересні 2022 року.

Йому висунули звинувачення у змові з метою спричинення вибуху, антиконституційній диверсії та знищенні важливих споруд.

Нагадаємо, у жовтні польський суд відмовив Німеччині та вирішив не видавати Берліну іншого українця, якого також підозрюють у підриві "Північного потоку".

На початку листопада Сергій Кузнєцов оголосив голодування в Італії.