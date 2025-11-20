Италия решила выдать Германии украинца, которого подозревают в подрыве "Северного потока"

Верховный суд Италии отклонил апелляцию гражданина Украины Сергея Кузнецова и подтвердил решение о выдаче украинца Германии, которое ранее принял Апелляционный суд Болоньи.

В течение нескольких дней Кузнецова должны передать Германии, пишет APNews.

Передача должна состояться после того, как украинца заберут офицеры немецкой федеральной полиции.

Адвокат Кузнецова после приговора Верховного суда Италии заявил, что борьба "еще далеко не закончена".

"Она продолжится в Германии, где коллеги наконец смогут обосновать и развить юридические аргументы, которые мы подготовили, после того, как наконец будет гарантирован полный доступ к делу, в котором до сих пор систематически отказывали", — подчеркнул адвокат.

Журналисты подчеркнули, что в Германии Кузнецова считают причастным к закладке взрывных устройств на трубопроводах "Северные потоки" в сентябре 2022 года.

Ему предъявили обвинения в заговоре с целью причинения взрыва, антиконституционной диверсии и уничтожении важных сооружений.

Напомним, в октябре польский суд отказал Германии и решил не выдавать Берлину другого украинца, которого также подозревают в подрыве "Северного потока".

В начале ноября Сергей Кузнецов объявил голодовку в Италии.