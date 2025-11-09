Продовжує голодувати: українець, арештований у справі "Північних потоків", у критичному стані, — омбудсмен

Українець Сергій Кузнєцов, арештований в Італії у справі про "Північні потоки", який нещодавно оголосив голодування, перебуває у критичному стані.

Водночас Кузнєцов продовжує голодування на знак протесту щодо неналежних умов утримання та порушення базових прав. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у своєму Telegram-каналі.

Посадовець зустрівся з дружиною Сергія Галиною, яка розповіла йому про стан чоловіка.

"Жінка розповіла, що Сергій продовжує голодування та має критичний стан здоров’я", — зазначив Лубінець.

Омбудсмен також запевнив, що у зв'язку з цим бере ситуацію під власний контроль, оскільки вона вимагає "негайних дій". Посадовець інформував, що вже здійснив низку кроків, зокрема відправив офіційні листи до Міністерства закордонних справ України та Міністерства юстиції Італії, а також низці інших посадовців.

Радник Лубінця Олександр Городецький, що працює в Італії, долучився до мітингу щодо Сергія Кузнєцова, розповів омбудсмен. Він зокрема вимагав створити належні умови для утримання українського громадянина, а також негайно надати йому необхідні ліки та їжу у зв'язку з критичним станом здоров'я.

"Ми маємо зробити все можливе задля захисту прав українця. Адже утримання Сергія в колонії суворого режиму та неналежних умовах є неприпустимим і суперечить Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод", — заявив Лубінець.

Затримання українця Сергія Кузнєцова в Італії: що відомо

22 серпня 2025 року в Італії арештували громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у диверсії на газопроводі "Північний потік".

З 31 жовтня, як повідомив його адвокат Ніколо Канестріні в коментарі "Суспільному", Сергій Кузнєцов почав відмовлятися від їжі, вимагаючи дотримання його основних прав. Зокрема, як наголосив правозахисник, затриманий вимагає належного харчування, гідних умов утримання та рівного ставлення до інших в'язнів.

Адвокат також розповідав, що з моменту арешту Кузнєцову не забезпечували дієтичного харчування відповідно до стану здоров’я, через що його стан значно погіршився.

Нагадаємо, 27 жовтня видання ANSA повідомило, що Апеляційний суд у Болоньї після повторного розгляду справи ухвалив, що Сергія Кузнєцова мають передати Німеччині.

У вересні, як повідомили у ANSA, Італія дозволила екстрадувати підозрюваного Кузнєцова.