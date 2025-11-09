Продолжает голодать: украинец, арестованный по делу "Северных потоков", в критическом состоянии, — омбудсмен

Украинец Сергей Кузнецов, арестованный в Италии по делу о "Северных потоках", который недавно объявил голодовку, находится в критическом состоянии.

В то же время Кузнецов продолжает голодовку в знак протеста против ненадлежащих условий содержания и нарушения базовых прав. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале.

Чиновник встретился с женой Сергея Галиной, которая рассказала ему о состоянии мужа.

"Женщина рассказала, что Сергей продолжает голодовку и имеет критическое состояние здоровья", — отметил Лубинец.

Омбудсмен также заверил, что в связи с этим берет ситуацию под собственный контроль, поскольку она требует "немедленных действий". Чиновник информировал, что уже предпринял ряд шагов, в частности отправил официальные письма в Министерство иностранных дел Украины и Министерство юстиции Италии, а также ряду других должностных лиц.

Советник Лубинца Александр Городецкий, работающий в Италии, присоединился к митингу по Сергею Кузнецову, рассказал омбудсмен. Он в частности требовал создать надлежащие условия для содержания украинского гражданина, а также немедленно предоставить ему необходимые лекарства и еду в связи с критическим состоянием здоровья.

"Мы должны сделать все возможное для защиты прав украинца. Ведь содержание Сергея в колонии строгого режима и ненадлежащих условиях недопустимо и противоречит Конвенции о защите прав человека и основных свобод", — заявил Лубинец.

Задержание украинца Сергея Кузнецова в Италии: что известно

22 августа 2025 года в Италии арестовали гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в диверсии на газопроводе "Северный поток".

С 31 октября, как сообщил его адвокат Николо Канестрини в комментарии "Суспільному", Сергей Кузнецов начал отказываться от еды, требуя соблюдения его основных прав. В частности, как отметил правозащитник, задержанный требует надлежащего питания, достойных условий содержания и равного отношения к другим заключенным.

Адвокат также рассказывал, что с момента ареста Кузнецову не обеспечивали диетического питания в соответствии с состоянием здоровья, из-за чего его состояние значительно ухудшилось.

Напомним, 27 октября издание ANSA сообщило, что Апелляционный суд в Болонье после повторного рассмотрения дела постановил, что Сергея Кузнецова должны передать Германии.

В сентябре, как сообщили в ANSA, Италия разрешила экстрадировать подозреваемого Кузнецова.