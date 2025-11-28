Подрыв "Северного потока": подозреваемый Кузнецов служил в ВСУ и имеет право на защиту, — СМИ

27 ноября украинца Сергея Кузнецова, который подозревается в причастности к подрыву российского газопровода "Северный поток" в 2022 году, передали Германии. В секретариате уполномоченного Верховной Рады по правам человека сообщили СМИ, что в то время он был военнослужащим Вооруженных сил.

На момент событий, которые инкриминируют украинцу, он проходил военную службу в ВСУ. Об этом сообщили в LIGA.net со ссылкой на ответ на свой запрос.

"По состоянию на настоящее время Сергей Кузнецов военнослужащим не является", — отметили в то же время в секретариате.

В Офисе омбудсмена проинформировали, что он находился в Италии с семьей в рамках частной поездки. Его задержали на основании выданного Германией европейского ордера.

В СМИ подчеркнули, что на Кузнецова должна распространяться защита, предусмотренная Женевскими конвенциями, если он был военнослужащим на момент подрыва.

Адвокат Николай Катеринчук рассказал "Суспільному", что 27 ноября украинца экстрадировали в Германию и доставили в город Карлсруэ (земля Баден-Вюртемберг). 28 ноября суд должен избрать для него меру пресечения, но это будет формальностью. После короткого заседания Кузнецова отправят в Гамбург, где он будет находиться в следственном изоляторе — в отдельной камере, рассчитанной на одного человека.

"Отдельно мы подчеркнули, что на время событий, которые ему инкриминируют, Сергей проходил военную службу в ВСУ, а следовательно, к этому делу должны применяться соответствующие гарантии международного гуманитарного права", — заявил Катеринчук.

Напомним, 20 ноября стало известно, что Верховный суд Италии отклонил апелляцию Сергея Кузнецова и подтвердил решение о его выдаче Германии. Его адвокат заявил, что борьба "еще далеко не закончена". Украинца считают причастным к закладке взрывных устройств.

Украинца задержали 22 августа, и с 31 октября он объявил голодовку, требуя соблюдения своих основных прав. По состоянию на 9 ноября он находился в критическом состоянии. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец информировал, что виделся с женой Кузнецова и взял ситуацию под личный контроль.