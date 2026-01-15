Германия возложила вину за подрыв газопроводов "Северный поток" на Украину, — Spiegel

Федеральный суд Германии в своем решении впервые фактически возложил ответственность за подрыв газопроводов "Северный поток" на Украину и оставил подозреваемого по делу под стражей. Суд пришел к выводу, что диверсия не имела законного военного статуса и не подпадает под действие международного иммунитета.

Как говорится в материале немецкого издания Spiegel, соответствующее решение Высший уголовный суд принял 10 декабря во время рассмотрения апелляции стороны защиты бывшего военнослужащего украинского спецподразделения Сергея К., которого в прошлом году задержали в Италии и впоследствии передали немецким правоохранителям.

В судебном документе отмечается, что взрывы на газопроводах осенью 2022 года были "очень вероятно" организованы иностранным государством. Из формулировок решения следует, что речь идет именно об Украине, и, как отмечает Spiegel, это первый случай, когда немецкий суд публично озвучил такую оценку событий.

В частности, как известно, Федеральная прокуратура Германии обвиняет Сергея К. в диверсии, организации взрыва и разрушении инфраструктуры, несмотря на то, что сам мужчина отрицает причастность к подрыву.

Также в материале отмечается. что адвокаты настаивали, что даже в случае участия в операции подозреваемый должен был бы пользоваться иммунитетом, поскольку действия якобы происходили в рамках войны между Украиной и Россией.

Защита утверждала, что "Северный поток" был законной военной целью, ведь газопроводы использовались Россией для получения прибыли, а сама атака произошла в международных водах. Суд эти аргументы отклонил, объясняя это тем, что трубопроводы имели гражданское назначение и не могут считаться военным объектом.

Отдельно суд отметил, что операция носила диверсионный характер, а Сергея К. невозможно признать комбатантом. Кроме того, подрыв задел интересы Германии, поскольку газопроводы завершались на ее территории и были важны для энергоснабжения страны.

В итоге суд признал содержание под стражей законным и отказал в предоставлении какого-либо иммунитета. Как объясняет Spiegel, это решение имеет ориентировочное значение для дальнейшего рассмотрения дела и, вероятно, будет учтено Высшим земельным судом в Гамбурге, если дело дойдет до суда по существу.

Ранее Spiegel уже писал о том, что к атаке могла быть причастна украинская диверсионная группа. По данным издания, одним из организаторов операции считают бывшего офицера украинской разведки Романа Червинского, а Сергей К., предположительно, координировал действия группы с арендованной яхты.

В решении суда также подтверждено, что диверсанты могли использовать парусную яхту "Андромеда", арендованную в Ростоке. После взрывов на судне обнаружили следы военных взрывчатых веществ. Информацию о подозреваемых следователи получили, в частности, от польской пограничной службы.

Сейчас Посольство Украины еще не прокомментировало решение Федерального суда Германии.

Ранее издание The Wall Street Journal писало, что за подрывом "Северного потока" в 2022 году стоит группа украинских военных и водолазов, которые организовали и провели диверсию, под командованием тогдашнего командующего Залужного.

Также Фокус писал, что на Кузнецова должна распространяться защита, предусмотренная Женевскими конвенциями, если он был военнослужащим на момент подрыва.