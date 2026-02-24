Медведев пригрозил ядерным ударом по Украине: Россия имеет право

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев снова разразился угрозами в адрес Украины и европейских стран.

После того, как Служба внешней разведки Российской Федерации внезапно заговорила о том, что Великобритания и Франция якобы активно работают над решением вопросов предоставления Украине ядерного оружия и средства его доставки, Медведев тут же отметился новым скандальным постом в соцсетях, заявив, что РФ имеет право на "симметричный ответ".

По его словам, информация СВР о намерении Франции и Британии передать "киевскому нацистскому режиму" ядерные технологии "радикально меняет ситуацию", поскольку это — "прямая передача ядерного оружия воюющей стране":

"Не может быть и тени сомнения в том, что России в при таком развитии событий придется использовать любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие, по целям на Украине, представляющим угрозу нашей стране. А в случае необходимости — и по странам-поставщикам, которые становятся соучастниками ядерного конфликта с Россией".

В Центре противодействия дезинформации заявление Медведева пока никак не комментировали.

Накануне политик отметился еще одной угрозой. После того, как 23 февраля перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Европейский союз работает над ограничением въезда бывшим российским военнослужащим в Шенгенскую зону, Медведев оставил на Х оскорбительное послание для нее.

"Кая, светловолосая крыса, сказала, что работает над тем, чтобы сотни тысяч бывших российских военнослужащих никогда не въехали в Шенгенскую зону. Какая потеря для наших бойцов! Ну, они могут въехать туда без виз, если захотят. Как в 1812 или 1945 году. С Днем защитника Отечества!"

Ранее Медведев не раз высказывал угрозы и Украине, и украинским и западным политикам, и западным государствам. В одной из публикаций в соцсетях говорится о возможности "ядерного апокалипсиса", если Запад не перестанет предоставлять оружие украинцам.

Напомним, в начале февраля Медведев уже заявлял, что РФ готова применить ядерное оружие, если будет думать, что есть угроза ее существованию.

В свою очередь российский пропагандист Владимир Соловьев тоже возобновил ядерные угрозы и предложил взорвать ядерную бомбу в космосе. Причина активности Соловьева — появились ограничения на использование Starlink в ВС РФ.