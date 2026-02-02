А потом почтовые голуби и перестукивание: Соловьев предложил взорвать ядерную бомбу в космосе

Ведущего программы "Вечер с Владимиром Соловьем" очень расстроили отношения между Илоном Маском и министром обороны Украины Михаилом Федоровым, который попросил отключить ВС РФ Starlink. И он предложил взорвать спутники Маска ядерной бомбой. Четыре года назад он предлагал то же самое.

По мнению Владимира Соловьева, через компании Илона Маска с Россией воюет американское правительство, а потому он считает, что надо "выстраивать систему противодействия не только на уровне государств", а спутники Starlink – это "милитаризация космоса", которой надо противостоять. Поэтому Соловьев в эфире от 1 февраля 2026 года заявил, что надо взрывать ядерку в космосе.

"Хотел бы обратить ваше внимание на колоссальную любовь между Илоном Маском и мерзавцем, убийцей, вором и русофобом, действующим министром обороны Украины Федоровым. Который, напомню, призывает к убийству пятидесяти тысяч русских. И Маск готов оказать ему всемерную поддержку. Тем, что блокирует определенные возможности, за которые, кстати, он получает деньги от Starlink. И здесь не должно быть иллюзий. Никакого Starlink как независимой компании нет", - заявил Соловьев.

При этом, пропагандист считает, что американское правительство воюет через ряд компаний с Россией, но президент США Дональд Трамп об этом не знает.

Спутники Starlink в космосе Фото: SpaceX

Кроме Маска, Соловьев также упомянул компанию Palantir миллиардера Питера Тиля и заявил, что надо этим компаниям "противодействовать".

"Давайте скажем правду: что такое Starlink? Это милитаризация космоса. Потому что все, над чем работал Маск, все, что мы видим сейчас, работает в интересах войны против России. Все, чем занимается Palantir — это апробирование поля боя для убийства русских, для войны с нами. Надо называть вещи своими именами. Поэтому я не понимаю, почему, например, спутники Илона Маска не являются для нас законной целью", - сообщил Соловьев.

По его мнению, России надо взорвать ядерную бомбу для "противодействия" Маску и прочим.

"Один подрыв ядерного оружия в космосе, как я понимаю, довольно серьезно решает эту проблему. Я не говорю, что это хорошо. Но просто сейчас, когда они предлагают развернуть еще более массовую группировку, которая уже будет заниматься и вычислительными возможностями (это вот информация прошла сегодня)... Плюс, а вы считайте те миллион роботов Optimus, которые Маск объявил будут выпускаться на заводах Tesla, ранее выпускавших ряд автомобильных моделей... Он где окажется?" – заявил Соловьев.

Роботы Optimus, по мнению Соловьева, также представляют опасность Фото: Скрин видео

Его собеседник осторожно заметил, что ядерный взрыв в космосе "не избирателен", то есть уничтожены будут все спутники, и российские в том числе.

На что Соловьев признал, что Россия отстает, так что это "поражение будет в нашу пользу". Гость снова отметил, что РФ в таком случае останется вовсе без спутников, и пропагандист пошутил, что останутся альтернативные способы передачи информации: "Да, а мы как обычно перейдем к почтовым голубям. И, впрочем, прекрасно зарекомендовавшим себя средствам передачи информации: перекрикиванием, перестукиванием".

Стоит отметить, что это не первый раз, когда Владимир Соловьев предлагает взорвать ядерную бомбу в космосе. Он это говорил еще в октябре 2022 года, говоря: "А может долбанем? В космосе. И до свидания группировка Илона Маска".

Напомним, Минобороны Украины обращалось к SpaceX с просьбой помочь с проблемой использования россиянами Starlink для управления "Шахедами". Маск репостнул сообщение главы Министерства обороны Украины Михаила Федорова с комментарием: "Буду рад помочь".

Ранее советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщал, что 27 января Россия атаковала поезд на Харьковщине "Шахедами" с онлайн-управлением через радиомодем МЕШ (предположительно, Starlink).