"Рад помочь": Маск ответил Федорову по поводу проблемы со Starlink на "Шахедах"

Американский миллиардер, владелец SpaceX Илон Маск отреагировал на сообщение министра обороны Украины Михаила Федорова. Ранее Минобороны Украины обращалось к SpaceX с просьбой помочь с проблемой использования россиянами Starlink для управления "Шахедами".

Сообщение об использовании россиянами дронов со Starlink Илон Маск опубликовал 30 января. Он репостнул сообщение главы Министерства обороны Украины Михаила Федорова с комментарием: "Буду рад помочь" ("You're most welcome").

Маск репостнул сообщение министра обороны Украины Федорова Фото: скриншот

В посте, который репостнул Маск, Федоров выражает благодарность лично предпринимателю, а также президенту SpaceX Гвинн Шотвелл за быструю реакцию и немедленное начало работы над решением проблемы.

"Решение Илона Маска срочно активировать Starlink и отправить первую партию терминалов в Украину в начале полномасштабного вторжения имело решающее значение для устойчивости нашего государства", — напомнил министр обороны Украины.

Дроны со Starlink: что известно

Советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщал, что 27 января Россия атаковала поезд на Харьковщине "Шахедами" с онлайн-управлением через радиомодем МЕШ (предположительно, Starlink).

28 января Илон Маск остро ответил на призыв министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского ограничить Starlink на "Шахедах", напомнив, что Starlink является основой связи для украинской армии.

29 января министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил о решении SpaceX найти решение проблемы появления российских дронов со Starlink над украинскими городами.