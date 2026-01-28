Атака на поезд "Барвенково-Чоп": Маск ответил на призыв ограничить Starlink на "Шахедах"

Американский миллиардер Илон Маск отказался ограничить доступ Российской Федерации к системе спутниковой связи Starlink. Острый комментарий миллиардера появился в день атаки дронов-камикадзе "Шахед" на пассажирский поезд "Барвенково-Чоп". Во время удара оператор беспилотника видел гражданских в вагонах благодаря Starlink на БпЛА.

Министр иностранных дел Радослав Сикорский обратился к Маску по поводу ограничения Starlink, поскольку эту систему используют на российских дронах. Обращение опубликовали в соцсети X вечером 27 января, после атаки россиян на пассажирский поезд. Миллиардер в ответ обозвал Сикорского и напомнил, что эта система является основой связи для украинских военных.

Польский политик предупредил Маска, что из-за использования Starlink на дронах РФ миллиардер может потерять деньги. При этом Сикорский ссылался на информацию Института изучения войны о спутниковой связи на дронах "Шахедах" и БМ-35. Имея такие возможности, россияне в прямом эфире управляют прицельными ударами по украинским городам, говорится в заметке, которая появилась около 20 часов 27 января.

Атака на поезд — запрос Сикорского о запрете Starlink для РФ Фото: Скриншот

Обращение Сикорского просмотрели 2 млн пользователей X. Также появилось более 300 комментариев, среди них — ответ Маска. Владелец SpaceX обозвал поляка "слюнявым идиотом", вероятно, имея в виду, что не будет выключать Starlink из-за его важности для ВСУ.

Атака на поезд — ответ Маска относительно запрета Starlink для РФ Фото: Скриншот

Атака на поезд — детали удара "Шахедов" по поезду "Барвенково-Чоп"

Отметим, около 16:30 27 января стало известно об атаке на поезд №47/103 "Барвенково-Чоп", который вез 291 пассажира. ВС РФ запустили три ударных дрона "Шахед", которые догнали поезд в районе населенного пункта Языково (Барвиновская община). Языково — село на расстоянии 77 км от линии фронта в районе Лимана-Славянска-Краматорска. Один БпЛА ударил по рельсам перед тепловозом, другие — по пассажирскому вагону в середине поезда. Согласно данным ГСЧС, погибли пять человек, также есть фрагменты тел, поэтому количество жертв может увеличиться. Пассажиров эвакуировали из горящего поезда и оказали необходимую помощь.

Эксперт по радиотехнике и советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов написал, что "Шахеды", которые атаковали поезд, были оборудованы системой спутниковой связи Starlink. Это означает, что операторы БпЛА четко видели, что речь идет о вагонах, наполненных гражданскими, но все равно ударили по цели.

Фокус писал об установке Starlink на дроны ВС РФ. Среди прочего, 26 января "Флеш" сообщил, что БпЛА БМ-35, оборудованный этой системой, долетел до Днепра. Эксперт уточнил, что указанный тип дронов может пролететь 500 км и представляет угрозу для тыловых городов Украины.

Напоминаем, 26 января стало известно о появлении "Шахеда", вероятно, со Starlink, который летал над Киевом и Киевской областью.