Атака на потяг "Барвінкове-Чоп": Маск відповів на заклик обмежити Starlink на "Шахедах"

Американський мільярдер Ілон Маск відмовився обмежити доступ Російській Федерації до системи супутникового зв'язку Starlink. Гострий коментар мільярдера з'явився у день атаки дронів-камікадзе "Шахед" на пасажирський потяг "Барвінкове-Чоп". Під час удару оператор безпілотника бачив цивільних у вагонах завдяки Starlink на БпЛА.

Міністр закордонних справ Радослав Сікорський звернувся до Маска щодо обмеження Starlink, оскільки цю систему використовують на російських дронах. Звернення опублікували у соцмережі X увечері 27 січня, після атаки росіян на пасажирський потяг. Мільярдер у відповідь обізвав Сікорського і нагадав, що ця система є основою зв'язку для українських військових.

Польський політик попередив Маска, що через використання Starlink на дронах РФ мільярдер може втратити гроші. При цьому Сікорський посилався на інформацію Інституту вивчення війни про супутниковий зв'язок на дронах "Шахед" та БМ-35. Маючи такі можливості, росіяни у прямому ефірі керують прицільними ударами по українських містах, ідеться у дописі, який з'явився близько 20 год 27 січня.

Атака на потяг - запит Сікорського щодо заборони Starlink для РФ Фото: Скриншот

Звернення Сікорського переглянули 2 млн користувачів X. Також з'явилось понад 300 коментарів, серед них — відповідь Маска. Власник SpaceX обізвав поляка "слинявим ідіотом", ймовірно, маючи на увазі, що не вимикатиме Starlink через його важливість для ЗСУ.

Атака на потяг - відповідь Маска щодо заборони Starlink для РФ Фото: Скриншот

Атака на потяг — деталі удару "Шахедів" на поїзд "Барвінкове-Чоп"

Зазначимо, близько 16:30 27 січня стало відомо про атаку на потяг №47/103 "Барвінкове-Чоп", який віз 291 пасажира. ЗС РФ запустили три ударні дрони "Шахед", які наздогнали потяг у районі населеного пункту Язикове (Барвінівська громада). Язикове — село на відстані 77 км від лінії фронту у районі Лиману-Слов'янська-Краматорська. Один БпЛА вдарив по колії перед тепловозом, інші — по пасажирському вагону всередині потягу. Згідно з даними ДСНС, загинуло п'ятеро людей, також є фрагменти тіл, тому кількість жертв може збільшитись. Пасажирів евакуювали з палаючого потягу та надали необхідну допомогу.

Експерт з радіотехніки та радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов написав, що "Шахеди", які атакували потяг, були обладнані системою супутникового зв'язку Starlink. Це означає, що оператори БпЛА чітко бачили, що ідеться про вагони, наповнені цивільними, але однаково вдарили по цілі.

Фокус писав про встановлення Starlink на дрони ЗС РФ. Серед іншого, 26 січня "Флеш" повідомив, що БпЛА БМ-35, обладнаний цією системою, долетів до Дніпра. Експерт уточнив, що вказаний тип дронів може пролетіти 500 км і становить загрозу для тилових міст України.

Нагадуємо, 26 січня стало відомо про появу "Шахеда", ймовірно, зі Starlink, який літав над Києвом та Київською областю.