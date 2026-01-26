"Шахеди" РФ літали над Києвом: як дрони непомітно дістались до столиці, — ветеран

Вдень 26 січня над Києвом помітили дрон-камікадзе Російської Федерації, який вільно рухався над центром столиці. За кілька хвилин безпілотники помітили на Лівобережжі, зауваживши, що пристрій може мати відеокамеру та керуватись системою Starlink. Чому російський дрон зміг дістатись до української столиці, пролетівши мінімум 200 км від російського кордону або 100 км — від білоруського?

Російський безпілотник дістався до центру Києва, оскільки летів на наднизькій висоті, і це не говорить про погану роботу системи ППО, сказав ветеран ЗСУ та екскомандир роти M2 Bradley Микола Мельник в ефірі каналу "Новини. Live". Причина, чому БпЛА помітили лише візуально, а не приладами, — політ на висоті близько 100 м.

Коментар Мельника з'явився близько 14 год: військовий відповів на питання ведучої, як "Шахед" вільно дістався до центру Києва і чи можлива "погана робота ППО". Військовий пояснив, що дрон міг рухатись надто низько.

"Він не перетнув під час польоту і на всій своїй подальшій дистанції позначку в 100 м від землі", — сказав військовий.

Водночас, ідеться про нову загрозу, оскільки БпЛА справді своєчасно не виявили, пролунало в ефірі. "Шахед" не помітили по всьому шляху до Києва, тобто його не побачили радари, й він спокійно обійшов мобільні вогневі групи (МВГ).

"Якщо він так пройшов і ніхто не доповів по всій дистанції, відповідно, росіяни володіють інформацією про наші пости ППО, а також МВГ. Якщо це відбулося, то це дуже погані новини: погано те, що він знав розташування наших екіпажів ППО", — зауважив Мельник.

"Шахеди" над Києвом — деталі

Близько 14 год 26 січня жителі Києва опублікували кадри з російським дроном "Шахед", який летів над столицею. Згодом інформацію уточнили: з'ясувалось, що БпЛА три, а Повітряні сили оголосили тривогу. Згідно з повідомленнями з соцмереж, безпілотники помітили над центральними районом, а згодом — на Лівобережжі та над іншими частинами столиці й області (Дарниця, Бориспіль, Солом'янка, Видубичі, Жуляни, Вишневе, Печерськ тощо). Близько 15 год апарат зафіксували неподалік від ТЕЦ-5, повідомили у моніторинговому пабліку.

Зазначимо, 25 січня військовослужбовець та радник Міноборони Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що ЗС РФ атакують українські авіабази за допомогою ударних дронів зі Starlink. З'ясувалось, що росіяни опублікували кадри удару по полігону під Кропивницьким та, ймовірно, уразили два вертольоти. При цьому ворог транслював момент підльоту та влучання. Про використання Starlink свідчить те, що поруч не було інших БпЛА, які могли б створити MESH-мережу для створення дистанційного каналу радіокерування.

Нагадуємо, у січні Фокус писав про нову модифікацію ударних дронів ЗС РФ, на які росіяни почали встановлювати магнітні міни.