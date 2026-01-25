РФ уперше застосувала "Шахеди" із супутниковим зв'язком Starlink (відео)

Збройні сили РФ під час чергової атаки вперше застосували модернізовані ударні безпілотники типу "Шахед", які були оснащені супутниковим зв'язком Starlink.

Застосування ударних дронів противника було зафіксовано 24 січня в районі Кропивницького, повідомив радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Вчора вранці противник завдав удару Шахедами по вертольотах у районі Кропивницького. На зображенні бачимо автозахоплення цілі та ручне наведення за зображенням. Але поблизу не було жодних БПЛА для створення МЕШ радіомережі", — написав він у соцмережі.

Він підкреслив, що безпілотники перебували на ручному управлінні та летіли на вкрай малій висоті, практично над землею, щоб уникнути виявлення радіолокаційними станціями. Це вказує на якісно новий рівень застосування ударних дронів з боку РФ.

"Це все виклики, з якими нашій команді доведеться працювати. І працювати ми будемо на випередження", — зазначив радник.

Нагадаємо, 15 січня Бескрестнов уже повідомляв про перший зафіксований випадок використання російськими військами Starlink для управління дроном-камікадзе БМ-35. Тоді він зазначав, що така технологія дає змогу обходити вплив засобів радіоелектронної боротьби і значно підвищує точність ураження цілей.

До цього супутниковий зв'язок Starlink фіксували тільки на російських безпілотниках типу "Молния", За його словами, перехід РФ до використання Starlink для управління "Шахедами" був лише питанням часу.

Також повідомлялося, що під час нещодавніх атак збройних сил РФ по Україні експерти зафіксували використання російськими військами магнітних мін для посилення ударів. Причому їхніми носіями виступили безпілотні апарати типу "Шахед".