РФ впервые применила "Шахеды" со спутниковой связью Starlink (видео)

Вооруженные силы РФ в ходе очередной атаки впервые применили модернизированные ударные беспилотники типа "Шахед", которые были оснащены спутниковой связью Starlink.

Применение ударных дронов противника было зафиксировано 24 января в районе Кропивницкого, сообщил советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов.

"Вчера утром противник нанес удар Шахедами по вертолетам в районе Кропивницкого. На изображении видим автозахват цели и ручное наведение по изображению. Но поблизости не было никаких БПЛА для создания МЭШ радиосети", — написал он в соцсети.

Он подчеркнул, что беспилотники находились на ручном управлении и летели на крайне малой высоте, практически над землей, чтобы избежать обнаружения радиолокационными станциями. Это указывает на качественно новый уровень применения ударных дронов со стороны РФ.

Відео дня

"Это все вызовы, с которыми нашей команде придется работать. И работать мы будем на опережение", — отметил советник.

Напомним, 15 января Бескрестнов уже сообщал о первом зафиксированном случае использования российскими войсками Starlink для управления дроном-камикадзе БМ-35. Тогда он отмечал, что такая технология позволяет обходить воздействие средств радиоэлектронной борьбы и значительно повышает точность поражения целей.

До этого спутниковую связь Starlink фиксировали только на российских беспилотниках типа "Молния", По его словам, переход РФ к использованию Starlink для управления "Шахедами" был лишь вопросом времени.

Также сообщалось, что во время недавних атак вооруженных сил РФ по Украине эксперты зафиксировали использование российскими войсками магнитных мин для усиления ударов. Причем их носителями выступили беспилотные аппараты типа "Шахед".