РФ сможет управлять "Шахедами" через Starlink: "Флеш" предупредил об опасности (фото)

Сергей "Флеш" сообщил о первом зафиксированном случае применения врагом Starlink для управления дроном-камикадзе БМ-35. По его словам, эта технология позволяет избегать действия средств РЭБ и попадать точно в цель.

Сообщение о применении технологии Starlink в дронах для обстрелов Украины специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов опубликовал 15 января в своем Telegram-канале. Он отметил, что до этого Starlink замечали только на российских беспилотных летательных аппаратах "Молния".

По словам "Флеша", за короткое время Вооруженные силы РФ начнут применять спутниковые системы Starlink для управления беспилотниками типа "Шахед".

"Когда полетят "Шахеды" на "Старлинк" — это лишь вопрос времени и, возможно, даже дней, а не месяцев. Это большая беда для нас", — сказал специалист по радиотехнологиям.

Відео дня

"Флеш" объяснил, что беспилотники с управлением через Starlink устойчивы к действию средств радиоэлектронной борьбы. Российский оператор, который будет управлять такими дронами, сможет точно попадать в заданную цель.

Напомним, российский дрон-камикадзе БМ-35 построен по аэродинамической схеме с дельтовидным крылом. Он имеет двухтактный бензиновый двигатель DLE с винтом в носовой части, аналоговую систему передачи видеосигнала в диапазоне 3,3 ГГц и курсовую камеру.

В сентябре 2025 года в Украине впервые заметили новый российский БПЛА БМ-35 с тепловизором, который летел атаковать Сумы.

14 января Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказывал, что РФ атакует Украину "Шахедами" с магнитными минами, в частности во время обстрелов железной дороги. Такие дроны самостоятельно детонируют через несколько дней после удара.