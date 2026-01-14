ВС РФ атакуют Украину "Шахедами" с магнитными минами: "Флеш" объяснил чем они опасны (фото)

Во время недавних атак вооруженных сил РФ по Украине эксперты зафиксировали использование врагом магнитных мин для усиления ударов. В частности, такую угрозу заметили во время обстрелов железной дороги Ковель-Киев.

На своей странице в Telegram эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов отметил, что половина беспилотников типа "Шахед", которые атаковали железную дорогу в последние дни, несет магнитные мины, которые сбрасываются в снег.

Он добавил, что эти мины самостоятельно обезвреживаются только через несколько дней. Это означает, что взрывные устройства, сброшенные 12 января, могут сработать в ближайшее время. Бескрестнов призывает соответствующие службы учитывать эту опасность во время патрулирования и обследования территории.

ВС РФ во время атак по Украине используют "Шахеды" с магнитными минами Фото: Национальная полиция

Накануне в главном управлении национальной полиции Полтавской области сообщили, что в условиях войны враг все чаще использует беспилотные летательные аппараты для дистанционного минирования территорий. В частности, речь идет о противотанковых минах ПТМ-3, которые сбрасывают с дронов на землю во время атак.

Начальник Управления взрывотехнической службы полиции Полтавщины Артем Бондаренко объяснил, что эти мины сложно обнаружить, а их срабатывание может произойти даже без прямого контакта. Взрывоопасные предметы активируются через магнитный детонатор и представляют угрозу как для техники, так и для людей в случае изменения магнитного поля.

Даже если дрон упал и не взорвался, он может содержать дополнительные мины или сенсоры, которые срабатывают при приближении металлических предметов или техники.

В случае обнаружения подозрительных предметов полиция советует оставлять их на месте, воздерживаться от передвижения или прикосновения и сообщать службы по номерам 102 или 101. Также стоит обозначать место находки с безопасного расстояния, чтобы избежать опасности для других.

"Враг цинично применяет дроны для дистанционного минирования мирных территорий, используя противотанковые мины ПТМ-3. Такие взрывоопасные предметы сложно обнаружить, а их срабатывание может произойти даже без прямого контакта. Призываем граждан быть максимально внимательными, не приближаться к подозрительным предметам и немедленно сообщать о находках по номерам 102 или 101. Помните: осторожность и соблюдение правил минной безопасности спасают жизни", — пояснил Артем Бондаренко.

Ранее Сергей "Флеш" уже писал о том, что россияне начали сбрасывать мины ПТМ-3 с БпЛА типа "Шахед". И, по его словам, мина сбрасывается неподалеку от точки падения самого дрона.

Также Фокус писал, что Россия пытается компенсировать дефицит ракет, переделывая ударные дроны "Шахед" в упрощенные ракетные системы под названием "Герань-5".