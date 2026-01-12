Россияне сбрасывают мины с "Шахедов": целью являются автомобили, — "Флеш"

Российские оккупанты начали сбрасывать мины ПТМ-3 с ударных беспилотников типа "Шахед". Часто мина сбрасывается неподалеку от точки падения самого дрона.

Кроме того, может происходить просто минирование определенных участков на земле. Об этом предупредил эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов.

По его словам, расчет врага заключается в том, что на место сброса "Шахеда" будет ехать техника ГСЧС или полиции и подорвется. Эксперт пояснил, что мина оснащена магнитным детонатором.

При этом враг сбрасывал мины и раньше, но теперь россиянам помогают погодные условия. Противник активизировал подобные действия, ведь мины сложно обнаружить из-за глубокого снега.

"Могу рекомендовать не приближаться к "Шахеду" на автомобиле, особенно по траектории его падения", — заявил "Флеш".

Відео дня

Он предупредил, что мины имеют квадратную форму.

Напомним, ранее украинские военные "приземлили" шахед с ПЗРК. Речь идет о дроне-камикадзе Вооруженных сил Российской Федерации с переносным зенитно-ракетным комплексом "Верба", прикрученным к корпусу обычными пластиковыми стяжками.

Аналитики выяснили, что модернизированный "Шахед" имеет возможность передавать видеосигнал и получить сигнал управления, как FPV. Такие возможности реализуются благодаря mesh-модемам. Поэтому борьба с таким типом "Шахедов" должна быть приоритетной.

Впоследствии "Флеш" объяснил, что пилот, который управляет "Шахедом", имеет видеоканал с хорошей курсовой камерой и способностью управлять ПЗРК.

А сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко пояснил, что идея оснащения дронов ПЗРК выглядит интересно, но ее практическая реализация чрезвычайно сложна. По его словам, для точного запуска ракеты оператор должен не только зафиксировать цель в прицеле, но и удерживать ее в течение нескольких секунд, что затрудняет эффективное применение системы.

Также 2 января "Флеш" показал фото российского дрона "Шахед" с инфракрасным прожектором, который служит для ослепления зенитных дронов и авиации.