"Опасность есть": эксперт оценил, могут ли ВС РФ массово применять "Шахеды" с ПЗРК

Российские войска начали устанавливать переносные зенитно-ракетные комплексы на ударные дроны "Шахед", что теоретически может создать новую угрозу для авиации в прифронтовых регионах. Однако, эксперты считают, что технические ограничения делают такой эксперимент маловероятным и неэффективным для массового применения.

Как рассказал во время эфира телемарафона авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко, идея оснащения дронов ПЗРК выглядит интересно, но ее практическая реализация чрезвычайно сложна. По его словам, для точного запуска ракеты оператор должен не только зафиксировать цель в прицеле, но и удерживать ее в течение нескольких секунд, что затрудняет эффективное применение системы.

Также во время разговора с журналистом Романенко объяснил, что перед пуском необходимо охладить головку самонаведения ракеты, а это отнимает дополнительное время. Из-за этого угроза для скоростных самолетов минимальна — оператор физически не успеет отследить их и осуществить точный пуск.

Відео дня

В то же время эксперт отметил, что для вертолетов такая модернизация более опасна. Их более низкая скорость и меньшая маневренность дают оператору шанс на успешное наведение, поэтому прифронтовые полеты армейских вертолетов могут стать объектом потенциального поражения.

Кроме того он обратил внимание на ограниченную дальность действия ПЗРК на дроне. По его оценкам, современные модели систем способны поражать цель на расстоянии до пяти километров.

"Дальность поражения подобных ПЗРК является относительно небольшой. В случае применения самой современной модели она может достигать до 5 километров, поскольку ракета фактически стартует с той же высоты и не тратит энергию на набор высоты. В то же время для пуска необходимо захватить цель и обеспечить ее сопровождение оператором, что существенно усложняет применение. Поэтому, несмотря на наличие риска, основная опасность касается прежде всего вертолетов армейской авиации, которые привлечены к перехвату "Шахеда"", — добавил специалист.

Зато массового использования дронов с ПЗРК, по его мнению, не предвидится. Сами комплексы дороже "Шахед", а эффективная работа возможна только на расстоянии до 100-150 км от фронта — дальше оператор просто не сможет поддерживать управление.

"Не думаю, что это будет массовое использование, потому что сама по себе ПЗРК дороже, чем тот "Шахед"... Они не будут использоваться дальше, чем 150 км от линии фронта, иначе оператор не сможет поддерживать связь, и это будут деньги на ветер", — отметил Романенко.

Кроме того, он напомнил, что ранее россияне уже пробовали оснащать беспилотники более мощными авиационными ракетами, например Р-73. Эти попытки закончились неудачно: вес пусковой установки и дополнительного оборудования превышал вес боевой части дрона, что значительно ухудшало его аэродинамику и делало применение неэффективным.

Нынешний эксперимент с ПЗРК, по мнению Романенко, выглядит более реалистично, но имеет узкое применение. В глубоких тыловых районах Украины такая система не будет работать, а затраты на ее применение будут напрасными. Однако в прифронтовых районах, где активно действует украинская армейская авиация, риск все же существует.

Также эксперт отметил, что Россия имеет значительные запасы ПЗРК, которые редко применялись в течение войны, и это стимулирует попытки "прикрепить" их к дронам. Однако речь идет о локальной угрозе, а не о радикальном изменении баланса сил: для россиян это скорее экспериментальная, дорогостоящая технология, чем массовый боевой инструмент.

Напомним, что 5 января специалист в области военных радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал, что бойцы ВСУ впервые столкнулись с "Шахедом", на борту которого был установлен переносной зенитно-ракетный комплекс.

Также Фокус писал, что модернизированный "Шахед" имеет возможность передавать видеосигнал и получить сигнал управления, как FPV.