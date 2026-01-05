Шахеды с ПЗРК "Верба": чем опасна новая модернизация ударных дронов ВС РФ (видео)

Украинские военные "приземлили" шахед с ПЗРК. Речь идет о дроне-камикадзе Вооруженных сил Российской Федерации с переносным зенитно-ракетным комплексом "Верба", прикрученным к корпусу обычными пластиковыми стяжками. На видео бойцов Вооруженных сил Украины — все детали новой конструкции беспилотника с дистанционным управлением. Аналитики объяснили, как работают новые "гаражные" модернизации "Шахеда" и как с ними бороться.

"Шахеды" получили оружие для борьбы с вертолетами ВСУ, предупредил военнослужащий и боец ВСУ Сергей "Флеш" Бескрестнов. Между тем бойцы Сил беспилотных систем батальона Darknode 412-й бригады Nemesis показали модернизированный дрон ВС РФ и отметили, что он оснащен радиомодемом и камерой, может управляться с территории РФ и имеет систему пуска зенитной ракеты. Фокус собрал информацию о "Шахеде" с ПЗРК, который использует российская армия.

Шахед с ПЗРК — что известно

Вечером 4 января "Флеш" написал, что появилась новая модернизация Шахедов, которыми ВС РФ атакуют украинцев. Специалист по радиоэлектронике опубликовал фото, на котором шахед с ПЗРК лежит на снегу, и объяснил, что этот вид БпЛА угрожает украинской авиации. По его словам, пуск ракеты ПЗРК осуществляет оператор, который находится на территории РФ.

Бескрестнов предупредил украинских пилотов армейской авиации, что появилось новое оружие РФ и что следует помнить о новых угрозах, отражая воздушные атаки РФ. Во-первых, особенно опасно подходить к "Шахедам" "встречным курсом". Во-вторых, скорее всего, опасными являются дроны, которые летят во внешнем круге.

Аналитики о шахедах из ПЗРК

Аналитики портала Defense Express изучили видео, опубликованное бойцами Nemesis, и уточнили, что известно о российских шахедах с ПЗРК. В первую очередь они сообщили, что россияне установили на дроны одну из самых новых систем — ПЗРК "Верба", и об этом говорит индекс на зенитной установке — 9П333. Также отмечается, что ПЗРК изготовили в 2025 году.

Модернизация Шахедов — чем отличается ПЗРК на дроне:

есть дополнительные системы, которые должны инициировать пуск ракеты. Обычно пуск проводят вручную, а теперь осуществляют дистанционно. Среди прочего, заметили приспособления для включения системы пуска, для прокалывания баллона с азотом, который должен охладить головку самонаведения для лучшего отслеживания цели, для осуществления пуска;

монтаж дополнительных систем не выглядит серийным решением, поскольку использовали хомуты, новые устройства пристроены прямо на корпусе, нет кабель-менеджмента (то есть кабели и провода не упорядочены). Аналитики назвали такую работу "гаражной", поскольку у РФ есть готовые ПЗРК "Стрелец", предназначенные для сбивания авиации с вертолетов, и ПЗРК "Игла-В" (с аналогичным назначением);

есть возможность управления "Шахедом", поскольку при обнаружении цели он должен развернуться таким образом, что головка самонаведения оказалась напротив объекта — самолета или вертолета ВСУ. При этом маневр должен состояться достаточно быстро, чтобы головка самонаведения была холодной благодаря азоту.

Шахед с ПЗРК — как выглядит ПЗРК "Верба" ВС РФ Фото: Скриншот

В статье DE отметили, что модернизированный "Шахед" имеет возможность передавать видеосигнал и получить сигнал управления, как FPV. Такие возможности реализуются благодаря mesh-модемам.

"И именно поэтому борьба с этим каналом управления "Шахедами" является приоритетной", — подытоживается в статье.

Модернизация Шахедов — детали

Отметим, Фокус писал о других вариантах модернизации "Шахедов", о которых предупреждал "Флеш". Например, 2 января эксперт по радиотехнологиям показал фото дрона, который имел на крыльях инфракрасные прожекторы. По его мнению, прожектор предназначен для ослепления зенитных дронов и авиации ВСУ. Тем временем бойцы противовоздушной обороны RDS-prostir рассказали о том, почему некоторые ударные дроны кружат на одном месте. Причины таких действий — запугивание населения и, вероятно, использование БпЛА как ретрансляторов сигнала.

Напоминаем, 2 декабря стало известно об установке ракеты Р-60 на модернизированные "Шахеды". Кроме того, зимой выяснилось, что во время атак ВС РФ операторы, которые управляют дронами, сидят в Беларуси.