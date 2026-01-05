Шахеди із ПЗРК "Верба": чому небезпечна нова модернізація ударних дронів ЗС РФ (відео)

Українські військові "приземлили" шахед із ПЗРК. Ідеться про дрон-камікадзе Збройних сил Російської Федерації з переносним зенітно-ракетним комплексом "Верба", прикрученим до корпусу звичайними пластиковими стяжками. На відео бійців Збройних сил України — усі деталі нової конструкції безпілотника з дистанційним керуванням. Аналітики пояснили, як працюють нові "гаражні" модернізації "Шахеда" та як з ними боротись.

"Шахеди" отримали зброю для боротьби з вертольотами ЗСУ, попередив військовослужбовець та боєць ЗСУ Сергій "Флеш" Бескрестнов. Тим часом бійці Сил безпілотних систем батальйону Darknode 412-ї бригади Nemesis показали модернізований дрон ЗС РФ і зауважили, що він оснащений радіомодемом та камерою, може керуватись з території РФ і має систему пуску зенітної ракети. Фокус зібрав інформацію про "Шахед" з ПЗРК, який використовує російська армія.

Шахед із ПЗРК — що відомо

Увечері 4 січня "Флеш" написав, що з'явилась нова модернізація Шахедів, якими ЗС РФ атакують українців. Фахівець з радіоелектроніки опублікував фото, на якому шахед із ПЗРК лежить на снігу, і пояснив, що цей вид БпЛА загрожує українській авіації. З його слів, пуск ракети ПЗРК здійснює оператор, який перебуває на території РФ.

Відео дня

Бескрестнов попередив українських пілотів армійської авіації, що з'явилась нова зброя РФ і що слід пам'ятати про нові загрози, відбиваючи повітряні атаки РФ. По-перше, особливо небезпечно підходити до "Шахедів" "зустрічним курсом". По-друге, найімовірніше, небезпечними є дрони, які летять у зовнішньому колі.

Аналітики про шахед із ПЗРК

Аналітики порталу Defense Express вивчили відео, опубліковане бійцями Nemesis, і уточнили, що відомо про російські шахеди із ПЗРК. Найперше вони повідомили, що росіяни встановили на дрони одну з найновіших систем — ПЗРК "Верба", і про це говорить індекс на зенітній установці — 9П333. Також зауважується, що ПЗРК виготовили у 2025 році.

Модернізація Шахедів — чим особливе ПЗРК на дроні:

є додаткові системи, які повинні ініціювати пуск ракети, який зазвичай проводять вручну, а тепер здійснюють дистанційно. Серед іншого, помітили пристосування для увімкнення системи пуску, для проколювання балону з азотом, який має охолодити голівку самонаведення для кращого відстежування цілі, для здійснення пуску;

монтаж додаткових систем не виглядає серійним рішенням, оскільки використали хомути, нові пристрої прилаштовані прямо на корпусі, немає кабель-менеджмента (тобто кабелі та проводи не впорядковані). Аналітики назвали таку роботу "гаражною", оскільки у РФ є готові ПЗРК "Стрелец", призначені для збиття авіації з вертольотів, та ПЗРК "Игла-В" (з аналогічним призначенням);

є можливість управління "Шахедом", оскільки при виявленні цілі він має розвернутись таким чином, що голівка самонаведення опинилась напроти об'єкта — літака чи вертольота ЗСУ. При цьому маневр має відбутись достатньо швидко, щоб голівка самонаведення була охолоджена завдяки азоту.

Шахед із ПЗРК - як виглядає ПЗРК "Верба" ЗС РФ Фото: Скриншот

У статті DE наголосили, що модернізований "Шахед" має можливість передавати відеосигнал та отримати сигнал керування, як FPV. Такі можливості реалізуються завдяки mesh-модемам.

"І саме тому боротьба з цим каналом управління "Шахедами" є пріоритетним", — підсумовується у статті.

Модернізація Шахедів — деталі

Зазначимо, Фокус писав про інші варіанти модернізації "Шахедів", про які попереджав "Флеш". Наприклад, 2 січня експерт з радіотехнологій показав фото дрона, який мав на крилах інфрачервоні прожектори. На його думку, прожектор призначений для засліплення зенітних дронів та авіації ЗСУ. Тим часом бійці протиповітряної оборони RDS-prostir розповіли про те, чому деякі ударні дрони кружляють на одному місці. Причини таких дій — залякування населення та, ймовірно, використання БпЛА як ретрансляторів сигналу.

Нагадуємо, 2 грудня стало відомо про встановлення ракети Р-60 на модернізовані "Шахеди". Крім того, взимку з'ясувалось, що під час атак ЗС РФ оператори, які керують дронами, сидять у Білорусі.