Новые возможности "Шахедов": как Россия пытается превратить дроны в оружие против авиации и МОГ

"Шахматы" получают новые возможности, которые могут изменить характер воздушной войны. На обломках сбитых дронов уже фиксируют ракеты класса "воздух-воздух", а отдельные БПЛА переходят на онлайн-управление через mesh-сети. Фокус выяснил, способны ли эти эксперименты превратиться в реальную угрозу для украинской авиации и мобильных огневых групп.

Россия выводит "Шахеды" на новый уровень. По последним данным, зафиксированы две критически важные модификации: установка ракеты "воздух-воздух" Р-60 на корпус дрона и переход части ударных БПЛА на режим онлайн-управления.

Украинские военные впервые обнаружили обломки "Шахеда/Герань-2" с установленной ракетой Р-60 — советской управляемой ракетой класса "воздух-воздух". Ее назначение очевидно: поражение самолетов и вертолетов, которые традиционно привлекаются для перехвата дронов.

Хотя технически это выглядит кустарным решением, сама идея меняет правила игры. Если россиянам удастся стабилизировать эту схему и интегрировать наведение, украинская авиация рискует столкнуться с совершенно новым вызовом — дронами, которые могут атаковать в ответ.

Другая тенденция — появление "Шахедов" с возможностью онлайн-управления. Это означает, что оператор может:

изменять маршрут в реальном времени;

выбирать новые цели прямо во время полета;

корректировать атаку, обходя зенитные позиции.

По оценкам военных, такие дроны уже используются для "охоты" на мобильные огневые группы (МОГ) — подразделения, сбивающие беспилотники и ракеты. Впервые именно МОГ становятся целью, а не только защитным элементом.

Военный эксперт Павел Нарожный в комментарии для Фокуса объясняет, что на самом деле означает появление "Шахедов" с ракетами Р-60 и онлайн-управлением через mesh-сети. Он подчеркивает: пока это не система, а единичные попытки, но в случае массового внедрения последствия для украинской ПВО и авиации могут быть серьезными.

Ракета Р-60 на "Шахеде": новый тип воздушной угрозы

Россия продолжает экспериментировать с модернизацией "Шахедов", однако говорить о появлении полноценного нового оружия пока рано. Павел Нарожный отмечает: сейчас имеем дело с единичными случаями, а не с отработанной системой. По его словам, утверждения о "Шахедах" с ракетами Р-60 пока преувеличены, поскольку нет доказательств, что эти ракеты уже применялись в воздухе. Единственное подтвержденное сообщение касается сбитого дрона, на обломках которого действительно нашли ракету "воздух-воздух" малого радиуса действия. Никакой информации о том, что она могла кого-то поразить, нет.

"Главная проблема заключается в способе наведения такой ракеты. Для этого дрон должен либо иметь камеру и передавать оператору видео в реальном времени, либо быть оснащенным неким искусственным интеллектом, способным самостоятельно распознавать воздушные цели рядом с собой. В каждом из вариантов возникают риски: ракета может принять за цель другой "Шахед", гражданский самолет или любой другой тепловой объект", — объясняет Фокусу эксперт.

Он отмечает, что на этом этапе вопросов больше, чем ответов, и пока не понятно, смогут ли россияне превратить такие попытки в стабильное решение.

В то же время Нарожный напоминает, что у Украины есть собственный опыт применения Р-60. Украинские специалисты устанавливали эти ракеты на морские дроны, которые успешно атаковали российские самолеты и вертолеты, охотившиеся на беспилотники. Ключевая разница — украинские дроны имеют качественную спутниковую связь и видео, что позволяет оператору видеть цель и принимать решения в реальном времени. У "Шахедов" таких возможностей пока нет, что делает их потенциальное вооружение ракетами более теоретическим, чем практическим.

Mesh-технологии "Шахедов": реальные риски и вызовы

По мнению Нарожного, куда более серьезным направлением российских экспериментов являются не ракеты, а попытки создать онлайн-сеть управления "Шахедами". Речь идет об использовании mesh-технологий — модемов, которые позволяют дронам объединяться в единую сеть и передавать данные друг через друга.

Такой подход дает возможность россиянам поддерживать связь с дронами даже далеко в глубине украинской территории. Условно один "Шахед" на высоте 5 км над границей может быть "ретранслятором", а другие — например, над Черниговом, Козельцом или даже Киевом — будут получать управление через него. Если таких дронов будет десятки или сотни, операторы теоретически смогут управлять каждым из них, получая видео и телеметрию.

Именно это создает дополнительную угрозу для мобильных огневых групп.

"МОГ обычно работают трассирующими пулями, которые оставляют световой след и фактически выдают их позицию. Если дрон передает картинку в реальном времени, он видит, откуда по нему стреляют. Один "Шахед" обнаруживает цель, другой — пикирует на нее. Это потенциально может привести к потерям среди МОГ, хотя пока подтвержденных случаев нет", — продолжает эксперт.

Нарожный уточняет, что известный эпизод в Черниговской области мог быть не атакой, а случайным падением сбитого дрона. "Шахед" — большая конструкция, и даже после попадания он способен некоторое время лететь по инерции, не взрываясь и не останавливаясь сразу.

"Шахеды" охотятся на МОГ: как не выдать свои позиции

Он также отмечает, что Р-60 действительно способна представлять опасность для вертолетов и легких самолетов без тепловых ловушек, таких как некоторые транспортные борта. Для фронтовых МиГ-29 или Су-27 угроза меньше, поскольку они оборудованы системами отвода ракеты. Однако сам факт потенциального вооружения "Шахедов" ракетами, даже в тестовом режиме, создает дополнительные риски и заставляет менять подходы к противодействию.

Вместе с тем Нарожный подчеркивает: говорить о массовом внедрении новых технологий пока рано. Россия уже пробовала ставить на "Шахеды" 4G-модемы, старлинк-аналог и другие коммуникационные средства, однако это не превратилось в серийное решение. То же касается mesh-модемов — они есть, но не на каждом дроне. Пока все выглядит скорее как эксперименты и испытания отдельных компонентов, чем готовая система.

"Если же mesh-сети станут массовыми, Украина имеет эффективный ответ: радиоэлектронную борьбу. Каждая МОГ может быть оснащена РЭБ, который будет глушить частоты, на которых работают модемы "Шахедов", — говорит Нарожный.

По словам эксперта, это вполне реалистично, ведь каждый сбитый дрон передается специалистам для анализа, а потому украинская сторона хорошо понимает, какие частоты и протоколы используют россияне.

"Если мы знаем частоту — мы ее глушим. Без связи "Шахед" не может работать в режиме онлайн-управления", — заключает он.

