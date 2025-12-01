ВС РФ впервые запустили ракету Р-60 с "Шахед/Герань-2": охотится на авиацию ВСУ, — соцсети (фото)

Украинские вертолеты, которые охотятся на дроны "Шахед/Герань" во время воздушных ударов Российской Федерации, могут оказаться под удар ракет класса "воздух-воздух" Р-60. Выяснилось, что россияне впервые прикрепили ракеты к беспилотникам, которые запустили по Украине.

Командование ВСУ должно отреагировать на новую угрозу от оружия ВС РФ, написал украинский военный в Telegram-канале "Полковник ГШ". Россияне прикрепили ракету Р-60 к БпЛА "Герань-2", за которыми охотятся именно на вертолетах.

Сообщение о первом появлении Р-60 на российском ударном БпЛА появилось в сети около 15 часов 1 декабря. Отмечается, что основная цель модификации — противодействие вертолетам ВСУ.

"Экипажи и командование должны учесть этот факт и принять определенные меры", — говорится в сообщении.

Оружие РФ — сообщение о Р-60 на Герань-2 ВС РФ Фото: Скриншот

Р-60 — управляемая ракета малой дальности "воздух-воздух", созданная в 70-е годы прошлого века во времена СССР и активно используется во время российско-украинской войны. Средство поражения имеет общий вес 44 кг, из них взрывчатка — 4 кг. Характеристики Р-60 — длина 2 м, диаметр 12 см, размах крыльев почти 4 м, дальность до 5-10 км, скорость 2,5 Маха, есть тепловая головка самонаведения. Ракету до сих пор запускали с самолетов и вертолетов РФ — МиГ-29, МиГ-31, Су-24, Ми-24 и тому подобное.

Воздушные силы ВСУ пока не комментировали появление ракеты Р-60 на российских "Шахедах".

Оружие РФ — детали использования Р-60 на "Шахедах/Геранях-2"

Украинский военных и специалист по радиоэлектронике Сергей "Флеш" Бескрестнов опубликовал фото обломков и написал, что это "Шахед", на котором обнаружили ракету Р-60. Боец подтвердил опасность для вертолетов и самолетов ВСУ, которые охотятся за российскими дронами во время воздушных атак.

"Сегодня впервые на Шахеде была обнаружена ракета класса воздух-воздух Р-60. Данная комбинация предназначена для уничтожения вертолетов и самолетов тактической авиации, которые охотятся за Шахедами", — написал "Флеш".

Боец опубликовал два фото "Шахеда" с ракетой. Видим Р-60, прикрепленную к беспилотнику: похоже, что ракета не запустилась.

Оружие РФ — обломок дрона Герань-2/Шахед с ракетой Р-60 Фото: Сергей Флэш/ Telegram

Оружие РФ — дрон Герань-2/Шахед с ракетой Р-60 Фото: Сергей Флэш/ Telegram

Между тем в российском паблике "Военный осведомитель" напомнили о выступлении заместителя министра обороны Украины Юрия Мироненко. В ноябре украинский чиновник сообщил, что россияне модифицировали "Шахеды/Герани" и теперь смогут атаковать самолеты и вертолеты ВСУ. Автор паблика также отметил преимущество Р-60, кроме инфракрасной головки наведения: для удара по цели не нужна РЛС. Кроме того, по мнению россиянина, такая модификация "напрашивалась уже давно", поскольку украинцы активно использовали самолеты и вертолеты для обезвреживания российских ударных БпЛА.

Отметим, Мироненко пообщался с медиа Business Insider относительно российско-украинской войны. Кроме информации о модификации российских дронов, он рассказал о том, как ВС РФ используют погоду во время боевых действий.

Напоминаем, 12 ноября медиа сообщили о еще одной разновидности оружия РФ: россияне пристроили пусковые "Солнцепека" на роботизированную платформу.